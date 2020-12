Gambie: Le Président Barrow annonce l'électrificiation nationale pour 2025

Le Président Adama Barrow a réaffirmé la détermination sans faille de son gouvernement à apporter le développement à tous les Gambiens quelques soient leurs affiliations politiques, déclarant avoir pour objectif l'électrification de tout le pays avant 2025.

" Je peux rassurer la population de Upper Nuimi que mon gouvernement apportera le développement dans votre région et au sein de vos familles. Nous allons vous octroyer ce qui vous a manqué durant ces 50 dernières années. Le programme d'électrification rurale sera une réalité dans la région car mon gouvernement est déterminé à construire, à vous procurer des réseaux routiers de bonne qualité entre autres" a-t-il déclaré.

Le Président Barrow a fait cette déclaration dans le village de Lameng dans le District de Upper Nuimi, dans la région de North Bank au cours d'une tournée nationale qui se déroulera pendant 30 jours.

Plusieurs ministres et hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que des milliers de partisans du parti ont assisté à ce meeting.

Cette tournée est destinée à satisfaire une ordonnance constitutionnelle qui exige du Président d'effectuer une tournée annuelle dans le pays, et ce, en vue de rencontrer et de discuter avec les Gambiens de leurs difficultés quotidiennes et de trouver des solutions tout en dévoilant les ambitions de son gouvernement pour la Gambie.

Lors du meeting, le Président a profité de cette occasion pour célébrer l'adhésion du Président du Congres Démocratique de la Gambie (GDC) au Parti National du Peuple (NPP).

Il a déclaré: " La population de Upper Nuimi a été oubliée pendant plus de 50 ans car elle n'a jamais bénéficié de projets de développement, surtout en ce qui concerne la construction de routes de bonne qualité. Tout ceci fera bientôt partie du passé parce que mon gouvernement mettra en œuvre plusieurs projets de développement dans la région, et ce, en vue de fournir de l'électricité, construire des routes de bonne qualité et procurer des ambulances pour les centres de santé. "

Le Président a affirmé que les populations de Upper Nuimi bénéficieront de la construction d'une route de bonne qualité, et ce, pour la première fois après 50 ans d'indépendance, précisant que son gouvernement a financé la nouvelle route en cours de construction à coût de millions de dollars.

" Je vous promets que chacun de vous, chaque cour aura accès à l'électricité en 2025. Plus d'une centaine de villages dans la région du North Bank auront bientôt accès à l'électricité. Nous dépêcherons une équipe dans tous les coins et recoins de la région pour évaluer et jauger le secteur éducatif dans le but de construire de nouvelles écoles."

" Nous avons l'intention de procurer des ambulances pour toutes les régions et communautés du pays. Ces ambulances serviront à transférer les patients vers les hôpitaux. Une personne qui tombe malade et voudra se rendre à l'hôpital, l'ambulance viendra le chercher."

Il a déclaré que le gouvernement prévoit actuellement de construire plus de 200 forages. Certaines communautés d'Upper Nuimi vont bénéficier de la construction de ces forages.

" Le développement ne peut arriver du jour au lendemain. Soyez patients. Je peux vous affirmer que d'ici un an, le trajet sur cette route se fera en 25 minutes car les travaux seront bientôt achevés."

" Nous sommes actuellement en pleine saison de vente de l'arachide. Donc, il est important pour les paysans de pouvoir vendre leurs récoltes au gouvernement. Les intermédiaires ne cherchent qu'à faire des profits. La vente de vos récoltes au gouvernement nous permettra d'acheter des engrais et du matériel agricole pour vous."

Le Président Barrow a également appelé à l'union dans le pays. Il a déclaré: " Personne ne développera ce pays pour nous. Nous devons nous soutenir les uns les autres et participer au processus de construction de la nation. Continuons le processus de développement de notre pays et laissons ceux qui veulent parler de parler."

Lors du meeting de Lamin, les habitants du quartier ont également demandé au Président de construire des entrepôts pour leurs récoltes. Ils ont également réclamé son aide et assistance pour ce qui concerne le manque d'électricité tout en le rassurant de leur soutien pour le programme de développement du gouvernement.