Sénégal: Rapport 2018-2019 de l'ARMP - Apix, SN HLM, Ageroute, Port autonome épinglés

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a procédé hier, mercredi 9 décembre à la présentation de ses rapports des gestions de 2018 et 2019 via un Webinaire pour cause de Covid-19. Plusieurs structures de l'Etat ont été épinglées par l'Armp dans la violation des procédures de passation de marché, notamment l'APIX, la SN HLM, APROSI, AGEROUTE, Port Autonome de Dakar, Agence nationale des nouveaux chemins de fer (ANCF).

Plusieurs structures de l'Etat ont été épinglées par l'Armp dans la violation des procédures de passation de marché. Parmi celles-ci figurent l'APIX, la SN HLM, APROSI, AGEROUTE, Port Autonome de Dakar, Agence nationale des nouveaux chemins de fer (ANCF).

Selon Mamadou Dia, président du conseil de régulation, quatre collectivités territoriales ont échappé au contrôle des marchés publics. Ce, en raison de la covid_19. « Au titre des exercices 2018 et 2019, 120 autorités contractantes ont été auditées sur les 124 sélectionnées par l'Armp, à l'exception de 4 collectivités territoriales en raison de la situation de la Covid-19 qui a empêché de faire les diligences nécessaires », a fait-il savoir.

Dans le cadre de l'exécution des dépenses publiques, l'audit a montré que l'impact des procédures de passation des marchés publics sur les délais d'exécution est positif. En effet, « de 2014 à 2019, il est en moyenne de 71 jours au Sénégal, comparé à la pratique des finances publiques qui le fixe à 90 jours », s'est-il réjoui.

Au total, 6052 marchés publics d'une valeur cumulée de 1495 milliards FCFA ont été passés. 2643 marchés représentant 1397 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 93% en valeur et 43% en volume ont été passés en revue par 5 cabinets indépendants. Sur les marchés audités (2643), les Appels d'offres, ententes directes et avenants représentent 96% en valeur (1337 milliards) tandis que les 1800 DRP (Demandes de renseignement des prix) représentent 68% en volume et 2% en valeur (25 milliards). Ce qui fait dire à Mamadou Dia, président du conseil de régulation que « le taux de couverture des audits est très satisfaisant. En valeur, les marchés passés au titre des gestions 2018 et 2019 ont été quasiment intégralement audités.» Par ailleurs, les auditeurs ont recommandé à certaines autorités contractantes « d'améliorer leur système d'archivage et de conservation des pièces justificatives matérialisant l'exécution des marchés publics. »