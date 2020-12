Cote d'Ivoire: AG de la Confédération africaine de randonnée pédestre - L'Afrique en conclave à Abidjan

La Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être pour tous (Carp) tiendra une assemblée générale statutaire, du 10 au 12 décembre, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Outre la grande réunion qui permettra à la faîtière de marquer un temps afin de faire le point sur ses activités, il est prévu deux autres rendez-vous importants.

Déjà ce jeudi, à partir de 15h, à l'Injs, la fête débutera par la grande finale des compétitions des activités liées à la randonnée pédestre. Une compétition sanctionnée par la coupe du ministre des Sports, Paulin Danho, dont les phases éliminatoires ont eu lieu en septembre. Et qui a qualifié six équipes pour l'apothéose, Yopougon I, Bouaké, Koumassi, Treichville, Abobo et Port-Bouët. Six équipes qui ont gratifié le public du gymnase de l'Injs de merveilleux spectacles.

Après cette finale, le programme du rendez-vous 2020 d'Abidjan prévoit la deuxième édition de la compétition internationale des randonnées d'endurance demain (12h), au nouveau goudron, à Angré-Château. Une épreuve au cours de laquelle des milliers de randonneurs venus de plusieurs pays du continent vont parcourir ensemble 11,5 km à travers la commune de Cocody.

Le lendemain samedi, à partir de 8h, les randonneurs africains se retrouveront pour une grande marche suivie d'une séance de fitness, toujours sur le nouveau goudron, à Angré-Château.

L'assemblée générale de la Carp et les manifestations qui l'accompagnent sont placées sous le coparrainage du ministre des Sports, Danho Paulin Claude et de son homologue du Sénégal, Matar Bâ.

Mercredi, au ministère des Sports, l'Ivoirienne Marie Laure Essan, président de la Confédération, et Saliou Sall, Pdg de l'Institut privé de gestion - Institut supérieur de technologies industrielles (Ipg-isti Dakar), ont signé une convention pour aider à la promotion des activités de randonnée sur le continent.

A cette occasion, la première responsable de la Carp a présenté l'ambassadeur de la faîtière, l'artiste zouglou Didier Bilé. Et ce, en présence d'une forte délégation du Sénégal, du responsable de la Cedeao et du ministère ivoirien de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.