Afrique: Finale afrobasket u18 masculin - Le Mali coiffe le Sénégal et conserve son titre

Le Mali a encore ravi le trophée continental au Sénégal lors de la finale de l'Afrobasket U18 masculin disputé hier, mardi, au Caire. Pour ce remake, les Aiglons ont attendu les ultimes secondes pour coiffer les Lionceaux et se succéder au palmarès

Comme en 2018, l'équipe du Mali est encore remontée sur la plus haute marche du podium africain en remportant hier, mercredi 9 décembre au Caire, l'Afrobasket U 18 masculin 2020 disputé avec seulement quatre équipes avec une phase de poule et des demi-finales croisées. Après s'était incliné sur le fil du rasoir il y a quelques jours en phase de groupe face au Sénégal (80-78) et enregistré deux autres revers face à la Guinée et l'Egypte, les Aiglons ont finalement remis les pendules à l'heure pour ravir en finale le trophée au Sénégal .

Dans cet ultime duel face aux Lionceaux du Sénégal, qui n'était rien d'autre que le remake de la finale de la dernière édition disputée en 2018 à Bamako, les jeunes Maliens ont encore sorti les griffes. Après une entame de rencontre plutôt équilibrée, les Lionceaux sont pourtant entrés en conquérants dans la partie.

Tranchante aussi bien en défense qu'en attaque, la bande à Ibou Dianko Badji, Serigne Falilou Diop fait le show pour s'offrir le premier quart-temps (23 -16). Au deuxième quart-temps, l'adversaire restera au contact des Lionceaux et réussit à réduire l'écart à deux points à la pause (38-36). Bourama Coulibaly et le team malien ne tardent pas à sortir les griffes.

Aidés par la maladresse des Lionceaux ( 46-44 , 6e ), les Aiglons font vite la jonction avant de se détacher (50-56. 7e). Ils vont larguer les protégés de Madiène Fall à 10 points (50-60 ; 2e), avant de virer au bout du troisième quarttemps avec une pécule de 11 points (56-67).Dos au mur, Ibou Dianko Badji sur un tempo sonne le réveil.

Les Lionceaux jettent leurs forces dans la bataille pour recoller au score. Le suspense reste entier à 34 secondes lorsque le Sénégal talonne le Mali (77- 80) avant d'égaliser à 20 secondes du coup de gong final (80-80). Mais en retombant dans leurs travers, avec une succession de maladresse au lancer franc, les Lionceaux donnent le bâton à l'adversaire malien.

Les partenaires de Bourama Coulibaly et ses coéquipiers ne tremblent pas. Ils assurent leurs ultimes lancer-francs et coiffent les Lionceaux (80-82 ) au poteau. Le Mali réédite son exploit et conserve son titre.