Sénégal: «Le gouvernement face à la presse», acte II - Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Baldé, au front !

Après la première rencontre qui a lieu le 24 novembre dernier, le gouvernement refait face à la presse ce jeudi 10 décembre au même lieu au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

Mais, cette fois ci, la conférence de presse appelée le « Gouvernement face à la presse » se tiendra avec seulement deux ministres contrairement à la précédente qui a vu la présence de 10 ministres. Il y aura donc autour du ministre Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guéye, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, Moussa Baldé. Ils répondront aux questions de la presse portant sur « la situation de la pandémie de la Covid-19 », « la production agricole 2020 » mais aussi sur « la campagne de commercialisation des produits agricoles 2020/2021 ».

En effet, depuis le 24 novembre dernier, le gouvernement a défini une nouvelle stratégie de communication qualifiée par beaucoup de spécialistes de la communication de « politique ».

Il organise ainsi tous les 15 jours, une rencontre avec les journalistes sur des questions d'actualité. La première rencontre a rassemblé le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, les ministres de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé, de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, de la Pêche et Economie maritime, Alioune Ndoye, de l'Environnement et développement durable, Abdou Karim Sall, du Commerce et petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, du secrétaire d'Etat, chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moise Ambroise Sarr, du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall.

Après la tenue de la conférence de presse, des spécialistes en communication ont donné leur avis. Pour quelqu'un comme l'enseignant en communication à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, Fernand Nino Mendy, il y a eu « énormément de faiblesses relatives à l'émission, au canal et aux destinataires finaux de la communication gouvernementale».