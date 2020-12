Sénégal: Riposte face à la... 2nde vague de Covid1-9 - Dr Mohamed Ly préconise la pérennisation de l'engagement communautaire

Le système sanitaire rudement éprouvé par la première vague de la pandémie se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue. Selon le spécialiste de la santé publique, Dr Mohamed Lamine Ly, même s'il faut se féliciter du plan d'investissement récemment élaboré par le gouvernement sénégalais, il faudrait faire droit à l'exigence de procéder, le plus vite possible, à des investissements plus importants et à des réformes adéquates du système sanitaire. Parmi celles-ci, figure en bonne place la pérennisation de l'engagement communautaire qui ne doit plus être, selon lui, ponctuel et épisodique mais durable et devenir une composante incontournable de l'action sanitaire globale.

Le Sénégal, depuis plus d'une semaine, est sous l'emprise d'une seconde vague de contamination du coronavirus même si la courbe des infections est erratique. Pour éviter d'en arriver à un stade inquiétant, Dr Mohamed Lamine Ly, spécialiste de la santé publique par ailleurs membre de la Coalition pour la santé et l'action sociale (Cosas) préconise quelques pistes de solutions allant du dépistage massif, à l'engagement communautaire, la communication, la résilience du système sanitaire. « Pour éviter l'installation, dans notre pays, d'une deuxième vague, qui serait fatale à nos économies chancelantes, il urge d'apporter des correctifs concernant le dépistage, l'engagement communautaire, la communication, la résilience du système sanitaire» a-t-il fait savoir.

Pour lui, il serait judicieux pour l'Etat du Sénégal de profiter de la situation pour adopter une stratégie de dépistage permettant d'avoir une meilleure visibilité de la pandémie. Le but visé, selon lui, est d'identifier tous les cas positifs index et secondaires même chez les asymptomatiques et de les isoler en vue de ralentir la propagation du coronavirus. « Grâce aux nouveaux tests antigéniques, salivaires, rapides, il y a de nouvelles opportunités pour corriger et renforcer la stratégie du test-track-treat.

À ce propos, il serait pertinent de revoir les directives limitant les tests de dépistage aux seuls patients présentant des symptômes et à ceux asymptomatiques mais jugés vulnérables, à savoir en âge supérieur à 50 ans et/ou en présence de comorbidités. De même, il est plus que temps de diffuser les résultats de l'enquête de séroprévalence, qui se font toujours désirer » a-t-il fait remarquer. Face à la situation actuelle du Sénégal avec un rebond significatif passant de 80 à 193 cas en une semaine malgré le plan d'investissement élaboré par le gouvernement sénégalais, Dr Ly a avancé : « le système sanitaire déjà rudement éprouvé par la première vague de la pandémie se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue».

A cet effet, en plus des tests rapides, le spécialiste de la santé a estimé qu'il faudrait faire droit à l'exigence de procéder, le plus vite possible, à des investissements plus importants et à des réformes adéquates du système sanitaire et parmi celles-ci, figure en bonne place la pérennisation de l'engagement communautaire qui ne doit plus être ponctuel et épisodique mais durable et devenir une composante incontournable de l'action sanitaire globale. « La maîtrise de la pandémie de Covid-19 ne passera pas par les seuls vaccins récemment découverts, eux-mêmes objet de tant de controverses et de rumeurs. Une sortie heureuse à cette crise sanitaire et des prochaines à venir passera obligatoirement par une communication véridique résultant de rapports de confiance entre les élites et les masses populaires, reposant sur une rupture radicale avec les styles de gouvernance calamiteux et obsolètes jusque-là en vigueur » a-t-il conclu.