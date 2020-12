Sénégal: Covid-19 - Abdoulaye Diouf Sarr confirme la seconde vague au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a confirmé, jeudi, l'existence de la seconde vague de Coronavirus au Sénégal.

Prenant part à la deuxième édition de la conférence de presse du Gouvernement, il n'est pas allé par quatre chemins pour inviter les Sénégalais à se rendre à l'évidence. «Il faut se rendre à l'évidence et constater pour l'accepter qu'à la 45e semaine de la gestion de la pandémie, nous avons vu effectivement un phénomène exceptionnel se produire. Là où on avait des cas dans la fourchette 15-21, on a vu qu'elle décolle vers 40 puis 45 et tout de suite vers 70», a-t-il notamment constater.

Abdoulaye Diouf Sarr ajoute : «On s'est dit qu'il y a quelque chose qui commence à se passer. A la 46e semaine, on a vu la courbe décoller davantage pour aller à 92, puis la semaine suivante à 192 cas, ensuite 460 cas». Le ministre de la Santé et de l'Action sociale insiste sur le fait qu'il faut se rendre à l'évidence et se dire avec ce qui se passe, qu'il y a une nouvelle situation qui se présente à nous.

Covid-19 à l'hémicycle : Abdoulaye Diouf Sarr invite les députés à faire des tests

La pandémie de Covid-19 a touché l'Assemblée nationale. Saluant la mémoire de la députée Marie-Louise Diouf, décédée des suites du Coronavirus, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a invité les parlementaires à effectuer des tests. « Le service d'hygiène a déjà fait son travail, ce matin, mais bien avant l'administration de l'Assemblée nationale avait également adapté sa stratégie en allant à huis clos avec une équipe réduite du ministre qui passe, le président et les présidents de commission. Ce schéma réduit à l'extrême permet de respecter les mesures barrières », a-t-il fait savoir.

Face à la presse, il dit avoir recommandé, conformément à la stratégie nationale, « qu'on surveille l'ensemble des députés » à qui il demande de s'auto surveiller d'abord. « Cela permettra de tester les éventuels contacts ».

Pour rappel, d'autres députés, à l'instar de Mamadou Lamine Diallo, ont déjà été testés positifs au Coronavirus.