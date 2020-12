Sénégal: Adoption sans débat du budget du ministère de l'urbanisme - Abdoulaye Saydou Sow a un portefeuille de 100 milliards

Le budget du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été adopté hier, mercredi 9 décembre 2020, à l'hémicycle de la Place Soweto par les députés, sans débats en raison du décès de l'honorable députée Marie Louis Diouf. Ce budget est arrêté à 100.969.541.424 francs CFA en autorisations d'engagements et 85.187.398.540 francs CFA en crédits de paiement.

Le budget du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'- Hygiène publique à été adopté hier, mercredi 9 décembre 2020, par les députés à l'Assemblée nationale, sans débats. Et ce, à cause du décès de leur collègue l'honorable député Marie Louis Diouf. Ce projet budget qui s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA est réparti en quatre programmes. Il s'agit du programme de pilotage, gestion et coordination administrative dont les autorisations d'engagements s'élèvent à 3.946.442.087 francs CFA et plus de 2,5 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

On note dans un document reçu que, ce programme vise à assurer l'efficacité budgétaire en améliorant la gouvernance administrative. Et pour cela, il s'agira de poursuivre la stratégie habituelle du programme support, de poursuivre d'autres objectifs, surtout le renforcement de capacités des agents du département, l'équipement des services déconcentrés en matériel informatique et matériel de protection et de sécurité, l'achèvement, la réhabilitation et la mise aux normes des bâtiments abritant les services déconcentrés.

Concernant l'aménagement et/ou le développement urbain qui est crédité de plus de 21 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, il est indiqué qu'il sera réalisé des actions en terme de planification urbaine, d'aménagement urbain, de restructuration urbaine, de modernisation des villes religieuses, mais surtout une mobilisation intense des services de ce programme pour la disponibilité du foncier aménagé destiné au projet 100.000 logements.

S'agissant du programme de logement, construction d'équipements et d'infrastructures publiques, il s'élève à la somme de 49.648.685.468 de francs CFA. Le document note que dans l'adoption du PAP2A, le département de l'Urbanisme va poursuivre la politique de développement du secteur avec «l'intensification du déploiement national» des actions des programmes «Zéro déchet», «Zéro bidonville» retenu parmi les actions prioritaires du PAP2A. Quant au programme du cadre de vie, les autorisations d'engagements et crédits de paiement sont arrêtés 26.167.000.161 francs CFA. Il es articulé autour de la mise en œuvre du programme «Zéro déchets», du PROMOGED et du projet d'atténuation des effets induits par les inondations.