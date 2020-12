Congo-Kinshasa: Une histoire vraisemblable - Endetté, mais acquitté !

Un riche propriétaire de haute naissance fit un jour poser dans son magnifique domaine une affiche signée de sa main sur laquelle était écrit : " Par amour, je serai dans mon bureau le premier jour du mois de décembre, de 09 heure à midi juste, heure locale, pour effacer totalement les dettes de tous ceux qui me doivent de l'argent et qui n'ont pas les moyens de payer, pour leur permettre de passer en famille, sans inquiétude aucune, les fêtes de fin d'année."

L'annonce surprit beaucoup, on s'attroupait devant l'affiche, on discutait, on doutait, on se moquait, on insultait, on pariait dans tous les sens... Mais, le jour fixé, à l'heure dite, le richissime, comme signé sur l'affiche, s'installa confortablement dans son bureau avec son intendant. Les débiteurs, leurs témoins et plusieurs petits saints Thomas, comme un seul homme, disons, un monde fou était venu devant sa demeure, mais personne n'osa entrer, par crainte du ridicule. Informé par ses services de l'attroupement impressionnant devant son domaine, le charitable colon s'attendait à un afflux massif des concernés mais en vain.

Etonné de l'incrédulité de la foule amassée devant l'affiche, lisant et relisant les écrits, cet homme de bonne foi, ne s'est pas lassé d'attendre l'heure de clôture. Vers la dernière heure, comme dans toutes les règles l'exception ne manque jamais, un couple septantennaire prit courage et se décida de prendre le risque. Voyant l'acte posé par ce couple sans espoir du lendemain, devant des milliers d'irrésolus, l'homme de haute naissance accompagné de son intendant leur remit une quittance de rémission de toutes leurs dettes, puis les fit entrer dans une salle voisine en leur imposant de ne pas se montrer avant l'heure de midi, à la foule qui les attendait au tournant impatiemment dehors.

Pendant ce temps, au dehors, on attendait toujours. Ce n'est que lorsque le couple sortit, leur quittance à la main, que tous voulurent entrer à leur tour. Mais, il était midi tapant, et donc trop tard ! La porte qui était grandement ouverte pour quiconque pouvait faire foi pendant qu'il était temps, fut fermée hermétiquement.

Cette histoire peut faire sourire... Elle dépeint pourtant la manière dont beaucoup répondent à l'offre de pardon et de salut que Dieu a proposé à l'humanité en l'Evangile selon Jean 3 : 16. Pour en bénéficier, il suffit de croire en Jésus Christ son fils unique envoyé pour sauver le monde par le sacrifice de sa vie sur la croix. Chacun de nous a une dette envers Dieu à cause de son état de pécheur devant lui. Dieu offre son pardon à tous. Mais son offre doit être acceptée par chacun. Et "si vous ne croyez pas... vous mourrez dans vos péchés" (Jean 8 : 24). Car, si de ta bouche, tu reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. (Romains 10 :9)

Est-ce ton cas ? Jésus-Christ revient bientôt, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. (Ephésiens 5 :16)