Congo-Kinshasa: LTD s'approprie la vision de Félix Tshisekedi

Il a suivi et applaudi le message du Chef de l'Etat au lendemain de son adresse à la nation après les consultations nationales. Et aussitôt, il se l'approprie. Il, c'est M. Kelanji Luemba Fabrice, président national du parti politique les Libres Travailleurs Démocrates (LTD).

Message de soutien au Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Etant président du parti politique LTD- Les Libres Travailleurs Démocrates- membre du regroupement politique LCM Le Changement en Marche allié de l'UDPS, nous avons suivi avec attention l'adresse du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.

Notre parti s'approprie la vision du Chef de l'Etat exprimée dans son message à la nation, car il a agi non seulement en garant de la nation, mais en serviteur du peuple congolais, en tenant compte des observations et propositions directes et indirectes de ce dernier lors de dernières consultations. Cette attitude démocratique est un geste de bon sens patriotique qui ne peut laisser indifférente toute personne éprise de paix et de stabilité pour son pays.

Nous saluons la transparence, la sincérité et la lucidité qui caractérisent le Président de la République en réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais.

La position du Chef de l'Etat et sa détermination en rapport avec l'amélioration de la situation socio-économique du pays, nous donne une ouverture de grande taille afin d'exprimer nos compétences en présentant des projets factuels sur le développement durable, l'optimisation des recettes fiscales et parafiscales, surtout la promotion de l'entrepreneuriat et la gestion orthodoxe des ressources financières.

Nous sommes un parti volontariste avec un effectif d'une moyenne de 85% des jeunes militants. Cette moyenne d'âge de 25 ans projette un avenir certain et prospère pour notre pays si nous utilisons rationnellement cette ressource humaine.

Nous ne cesserons d'accompagner le Chef de l'Etat dans cette perspective de grande valeur ayant pour objectif de rétablir l'honneur du peuple congolais, de stabiliser l'économie nationale, de pacifier le pays tout en mettant l'homme au centre de toute préoccupation.

L'Union sacrée est l'âme saine du peuple congolais, elle prône l'Etat de droit, elle lutte contre la corruption, le favoritisme, le clientélisme et autres, avec un impact considérable sur le bien-être social du peuple congolais.

Ensemble comme un seul homme, marchons de l'avant car la victoire est au rendez-vous.

Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, continuez dans cette logique patriotique et salvatrice, l'homme congolais se souviendra de vous pour toujours.