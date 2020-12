Sahara Occidental: Les Sahraouis sont las d'assister à une scène diplomatique "stérile"

Lima — Les Sahraouis qui ont opté pour la paix pendant des décennies et ont fait confiance à l'ONU, sont las d'assister à une scène diplomatique "stérile", a souligné le journaliste péruvien Gary Ayala dans un article sur le Sahara occidental, publié récemment dans la foulée de l'agression marocaine lancée le mois passé à El-Guerguerat.

"Il y a beaucoup d'attente de ce qui peut se passer, suite à l'incursion marocaine dans la zone d'El-Guerguerat. Aucun esprit sain ne désire la guerre, mais l'exigence et la patience des Sahraouis pour leur dignité de peuple, ne cessent pas", écrit le journaliste péruvien dans son article intitulé "Le droit d'accéder au XXIème siècle", publié début décembre dans le quotidien en ligne "El Minuto" (La Minute).

Il enchaine: les Sahraouis, le Front Polisario en particulier, qui estiment que l'ONU n'a pas dûment accompli ses obligations à l'égard du Sahara occidental notamment après l'agression marocaines contre des civils sahraouis à El-Guerguerat, "sont las d'écouter seulement les discours de la communauté internationale et d'assister à une scène diplomatique stérile".

Gary Ayala ne manque pas de rappeler dans son article que "les jeunes sahraouis, aussi bien ceux du territoire occupé de Laâyoune que ceux des camps de réfugiés à Tindouf, ont opté pour la paix pendant des décennies et ont fait confiance à l'ONU, aux pétitionnaires honnêtes de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale et aux envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU, comme l'Allemand Horst Kohler", qui a démissionné pour des raisons de santé.

"Ils ont cru au miracle d'une évolution de la mentalité de la monarchie marocaine, maintenant avec le roi Mohamed VI. Mais tout reste inchangé, à ce jour", regrette-t-il.

Rappelant les richesses considérables du Sahara occidental, un territoire de 266.000 km2 possédant un littoral de 1.100 kilomètres de long, le rendant propriétaire d'un banc riche en poissons, outre le fait d'être une région de mines de phosphates les plus productives au monde, Gary Ayala estime que le Sahara occidental "est une question qui met à l'épreuve le degré de civilisation qu'a pu atteindre la communauté internationale du troisième millénaire".

Mais, déplore l'auteur de l'article, le peuple sahraoui dont la majorité de la population s'élève à 550.000 habitants, "reste emprisonné sur son propre territoire (capitale Laâyoune) par un mur de 2.720 kilomètres, depuis 1980, et ne donc peut pas encore lancer le cri de liberté tant attendu, aux côtés de 220.000 autres Sahraouis, qui ont réussi à s'enfuir et qui vivent comme des réfugiés", après l'invasion marocaine perpétrée en 1975.

Bien que la Cour internationale de Justice de La Haye ait reconnu l'autodétermination du peuple sahraoui, en 1975, l'invasion accomplie n'a donc pas laissé d'autre choix au peuple agressé que d'organiser sa défense par la proclamation, l'année suivante, de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), rappelle-t-il encore.

Il regrette, par ailleurs, le rejet persistant par le Maroc d'inclure la question des droits de l'Homme dans la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), créée précisément en 1991 pour la pacification de la région et notamment pour mettre en place le référendum afin que le peuple sahraoui puisse se prononcer sur son autodétermination.

Evoquant "l'Accord tripartite de Madrid", le journaliste péruvien mentionne dans son article que "les études les plus sérieuses et impartiales sur le droit international, ont établi que l'Espagne continue d'être un Etat administrateur du Sahara occidental, c'est-à-dire qu'elles jettent le discrédit sur le tristement célèbre +Accord tripartite de Madrid+, signé en 1975, entre les représentants de l'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie, que le Bureau des affaires juridiques de l'ONU a catégoriquement rejeté en 2002".

Pour cette raison, écrit le journaliste, le plus grand forum international au monde considère toujours le Sahara occidental comme "la dernière juridiction espagnole à décoloniser".

Gary Ayala rappelle enfin dans "El Minuto", un quotidien, édité au Pérou, au Chili et en Argentine la position l'Amérique latine et les Caraïbes soutenant la volonté du peuple sahraoui de continuer à défendre sa liberté et sa souveraineté.