Afrique de l'Ouest: Somone / Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 20 ans après, le Giaba face à des défis majeurs

Le 20ème anniversaire du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), célébré à la Somone hier, mercredi 9 décembre 2020, a été l'occasion pour son Directeur général (Dg), le juge Kimelabalou Aba de faire part des défis à relever malgré des performances notables. Procédant à leur énumération, il a cité en premier «la faible volonté politiques à mener le processus de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT)».

Le second point relevé est l'insuffisance du financement pour la mise en œuvre des programmes de LBC/FT. Une faible capacité (tant humaine qu'institutionnelle) des États membres dans la mise en œuvre effective des mesures de LBC/FT figure aussi dans les défis à relever. Les défaillances dans le cadre juridique national et dans la coordination et la collaboration nationales entre les autorités compétentes et le faible niveau de coopération régionale et internationale s'y ajoutent. Les complexités dans l'administration des dispositifs de LBC/FT et la lenteur dans l'introduction des changements législatifs dans la région, s'associent aux faiblesses régionales spécifiques (défis liés à la géographie, conflits armés, conflits ethniques et religieux, crime organisé et corruption).

Pour le Dg du GIABA, la nature informelle de la région et son économie basée sur les espèces et la faiblesse des enquêtes et de la coordination entre les agences chargées des enquêtes et poursuites pénales, coordonnées à la vitesse des évolutions technologiques et leur application dans les transactions financières, la réglementation et la supervision, sont de nature à maîtriser pour une meilleure de la mission dévolue dans la lutte contre LBC/FT.

La faible capacité des États membres à répondre aux défis du financement du terrorisme, des systèmes financiers sous-développés dans certains Etats membres et l'émergence de nouveaux et complexes produits et services financiers (Internet et banque mobile), sont de nature à entraver certaines activités menées par le GIABA. Ainsi, selon lui, un juste équilibre est à trouver de l'exigence d'intégration, de la libre circulation des personnes, des biens et des services, à travers la région, dans le cadre du Schéma de libéralisation du commerce (SLC) de la CEDEAO et la lutte contre le crime transnational organisé.