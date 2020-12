Sénégal: Rapport de passation de marchés publics - La Sapco à la trappe

Le marché «Acquisition de matériels informatiques», attribué par la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) pour 29.967.840 F CFA à «N-Cube Services», au titre de la gestion 2018, n'est pas conforme aux dispositions du Code des marchés publics. Ainsi, selon l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le degré de conformité de la SAPCO aux dispositions du Code des marchés publics en matière de passation, n'est pas satisfaisant.

Au titre de la gestion 2018, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a décelé des manquements au compte de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO).

Selon le rapport du cabinet Mamina Camara, sur commande de l'ARMP, le Lot 1 portant «Acquisition de matériels informatiques», a été attribué pour 29.967.840 F CFA à «N-Cube Services» qui a été le seul candidat à avoir présenté une offre «non conforme» au formulaire descriptif des désignations et des quantités joint à la lettre d'invitation adressée aux cinq (05) candidats. Seulement, le matériel réceptionné n'est pas conforme aux besoins initiaux de la SAPCO. De manière générale, sur la Demande de renseignements et de prix simple (DRPS), les demandes de cotation et les modèles de factures pro forma ou devis ne sont pas versés dans le dossier de passation.

De manière spécifique, deux marchés examinés n'ont pas fait l'objet de demandes de cotation auprès d'au moins trois (03) candidats, en violation de l'article 2 de l'Arrêté 107 du 22-01-2015 pris en application de l'Article 78 du Code des marchés publiques (CMP) pour fourniture et pose d'équipements pour TGBT à hauteur de 2.624.093 F CFA et de fournitures informatiques - cartouches pour 2.868.580 F CFA. Il en est de même pour les travaux d'aménagement des nouveaux locaux de Ziguinchor.

Selon le rapport, le marché a été attribué à «Entreprise de Bâtiment Dieng et Frères» qui a soumis une offre «non conforme» au devis descriptif établi par le coordonnateur du Pôle Sud. Le devis de l'attributaire, «Entreprise Bâtiment Dieng et Frères», a été daté le 06 juin 2018, alors que le devis descriptif de SAPCO établi l'a été le 22 juin par un technicien pour le compte de SAPCO via le coordonnateur du Pôle Sud. Ces deux devis ont été déposés simultanément le 26 juin 2018 au bureau des courriers de SAPCO siège, sous le numéro 00814 ; l'attributaire à 2.976.792 F CFA n'a pas proposé de prix pour les rubriques «Boxes en baie vitrée complète» et «Portes en baie vitrée de 0,80 m x 2,20 m», estimées en moyenne par ses concurrents, à 1.990.000 F CFA, et a réduit des quantités d'unités sur trois rubriques.