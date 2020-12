Congo-Kinshasa: Palais du Peuple - La Chute du Bureau Mabunda peut-elle encore être évitée ?

Une éclaircie a été observée concernant les chiffres avancés par des Députés nationaux fidèles à la ligne officielle du FCC avec l'installation du Bureau Provisoire chargée d'examiner le contenu de la pétition et de donner la possibilité aux membres du Bureau sortant de se défendre.

C'est la ligne des réformistes du FCC et ceux du CACH et alliés qui semble l'emporter. Le Bureau Provisoire lui-même étant du FCC, doit avoir souscrit à cette ligne réformatrice, pour accepter de présider une séance au cours de laquelle leurs dirigeants de la plateforme courent le risque d'être débarqués du Bureau de l'Assemblée Nationale. Le doyen d'âge, Président Provisoire du Bureau de l'Assemblée Nationale, a d'ailleurs promis de respecter les droits de ces collègues accusés, avec humilité, respect et justice.

La question qui est posée est celle de savoir si le Bureau Mabunda qui ne reconnait pas la légalité de l'action entreprise contre lui pourra se faire violence et se présenter pour défendre sa cause. Au vu de ce qui s'était passé lors de la déchéance du Vice-président Jean-Marc Kabund, il n'est pas du tout sûr qu'un seul membre de ce bureau puisse être présent pour assister à son humiliation et à sa déchéance. Cela n'empêchera pas non plus la déchéance du Bureau, parce que la jurisprudence installé par le Bureau passé avait passé outre cette exigence dans le cas de Jean-Marc Kabund.

Il est donc possible que la partie défenderesse brille par son absence durant cette séance capitale. Et pourtant, c'est elle qui décidera de la suite des évènements sur le plan politique au pays. S'ils sont absents, cela aura pour effet de faciliter le travail du Bureau Provisoire de l'Assemblée Nationale, que les observateurs ne voient pas s'arrêter avant de terminer le travail.

Alors, qu'est-ce qui peut encore arrêter la déchéance de Mabunda et son Bureau ? Une possibilité existe. Que certains membres de ce Bureau qui auraient trouvé de bonnes raisons de traverser et de changer de camp puissent se présenter pour défendre leur bilan. Alors, leur déchéance pourrait être arrêtée et celle des autres entêtés entérinée. Dans tous les cas, aucun analyste ne table sur un retournement spectaculaire de la situation.

L'autre possibilité d'arrêter le processus de la déchéance du Bureau Mabunda serait d'empêcher que le Président du Bureau Provisoire ne puisse siéger et ne puisse présider la séance. Le FCC pourrait réussir à créer une situation insurrectionnelle au Palais du Peuple qui rendrait la tenue de la séance plénière impossible. C'est une éventualité qui relèverait dès ce moment là de l'ordre publique. Le Président du Bureau Provisoire a le pouvoir d'appeler la Force Publique pour rétablir l'ordre et permettre que les Députés siègent valablement.

Au vu du déroulement des évènements de ces derniers jours, le Palais du Peuple devient par cette importance qu'il revêt le lieu qu'il était censé toujours être, le lieu où le pouvoir du peuple s'exerce. Bien plus, cette insurrection d'une bonne frange du FCC à la ligne officielle de leur direction va donner désormais au Président de la République une leçon dont lui et ses successeurs devraient toujours se rappeler : à savoir que les Députés sont les vrais détenteurs du pouvoir de la Population qu'aucun individu ne devrait être capable de confisquer ; le Président de la République saura qu'il devrait toujours traiter ces élus du Peuple avec dignité et respect, sachant qu'ils peuvent mettre son leadership en difficulté s'ils arrivent à s'entendre et s'assemblent pour le faire. Sachant que malgré la ligne officielle qui leur serait imposée, ils ont la possibilité de ne pas s'y soumettre et de traduire les désirs profonds de ceux qui les ont portés au Parlement en réalité. C'est sans doute la grande leçon à tirer de cette saga dont les conclusions ne pourraient être tirées qu'après que le sort du Bureau de Jeanine Mabunda ne soit définitivement réglé.