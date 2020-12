Gabon: Koula Moutou - Election du président de la ligue de karaté de l'Ogooué-Lolo

C'est dans le strict respect des mesures barrières qu'a eu lieu l'élection du président de la ligue de karaté de L'Ogooué-Lolo , le vendredi 04 décembre 2020 au Lycée d'État Jean Stanislas Migolet ,situé dans le premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou.

L'élection du nouveau président s'est déroulée en présence du vice président de la Fédération de karaté do et des arts martiaux (Fégakama) Nguema Obame, accompagné de son Secrétaire général Youmou Pamphile. Une candidature unique due au départ du président sortant avec deux mandats, Maitre Dommique Mikomba Leyinda , plus connu sous maitre Eddy pour des raisons politiques en sa qualité de député suppléant du 2ème siège département de la Lombo Boueguidi, canton Massamba.

Aussi, rappeler que les statuts du règlement intérieur de la fédération ne lui permettaient plus de se présenter .Cette élection a vue une seule candidature enregistrée , celle du maître Koba Victor élu avec suffrage 3/3 soit 100% .

Ont pris part au vote, les 3 présidents des sous ligues Pana, Lastrouville et Koulamoutou. Le nouveau président a été installé par le Directeur provincial de la Jeunesse et des Sports Christophe Nzamba Moulili . A son tour, le vice président de la (FEGKAMA) Nguema Obame, au nom du président, à féliciter le nouveau président et lui a demander de promouvoir le karaté dans l'Ogooué- Lolo, dans les établissements, de penser à la jeunesse.