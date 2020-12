Gabon: "Dans notre domaine, plus les problèmes sont traités en amont, et plus il est facile de trouver des solutions"

interview

Docteur en Droit International Privé des Affaires (spécialiste du droit de l'arbitrage) ; Cruse Hervé Massosso Benga est chercheur associé au laboratoire Intermed 504 de l'Université de Perpignan (France). Il est spécialisé en risk advisory notamment en compliance, droit des affaires, droit social, droit administratif... , LT- CONSULTING est un cabinet de niche expert et réactif, également compétent sur des contentieux transnationaux, régionaux (OHADA). Dans une interview accordée à la Rédaction de Gabonews, Cruse Hervé Massosso Benga - impliqué à 100% dans ses dossiers nous parle de son cabinet.

Bonjour M. Massosso Benga, d'entrée de jeu, pourquoi avoir créé ce Cabinet ?

Bonjour M. Tsonga, la création de ce cabinet procède de ma volonté à vulgariser le droit. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes méconnaissaient leursdroits et donc vivaient de grandes injustices. Si tout le monde ne peut pas maîtriser le droit, ceux qui ont une parcelle de savoir dessus sedoivent tels des phares dans l'obscurité des mers en temps d'orage, éclairer un temps soit peu,nos compatriotes profanes. Le choix de nos différents domaines de compétence ainsi que nos tarifications traduisent bien cette ambition.

Je disais tantôt dans mon propos liminaire que vous apportiez avec vous un nouveau modèle de cabinet par les matières dans lesquelles vous intervenez. Lesquelles sont-elles ?

Ce qui fait la particularité de notre cabinet est sa spécialisation dans différents domaines juridiques encore peu explorés au Gabon. En effet, nous sommes l'un des premiers cabinets à accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous jouons le rôle de correspondant à la protection des données auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel pour le compte de nos clients. Nous effectuons également des formations dans ce domaine grâce à l'expertise internationale de nos collaborateurs.Enfin, pour terminer sur ce secteur du droit des protections des données personnelles, nous nous félicitons de la prochaine sortie du premier guide de la mise en conformité (droit gabonais) auquel nos spécialistes ont collaboré.

Ensuite, nous sommes également présents sur le front du droit de l'arbitrage et de la médiation qui, comme vous le savez, connaissent un essor dans le pays. Vous vous souviendrez des nombreux litiges arbitraux dont le Gabon est partie. Nous pensons que trèsbientôt, ça rentrera dans les habitudes des entreprises et que donc un potentiel marché. Enfin, nous gardons les matières classiques du droit du travail, droit de la sécurité sociale, contentieux administratif, droit des affaires de manière générale...

La créativité est donc un atout important dans votre métier ?

MBH : Absolument, c'est d'ailleurs une qualité que nos clients nous reconnaissent, en plus dela disponibilité et de la réactivité. Nous pouvons nous permettre d'être percutants en matièred'inventivité parce que nous connaissons parfaitement la loi. Nous possédons l'expérience nécessaire pour anticiper et nous adapter à la crise actuelle, pour contextualiser le propos à la période que nous vivons. Notre connaissance du droit des entreprises en difficulté permet à nos clients de tirer leur épingle du jeu et pondérer les effets de la crise sur leurs affaires.Ainsi, la crise actuelle, comme pour celles qui l'ont précédée, la clé, c'est l'anticipation. Les chefs d'entreprise doivent rester vigilants, et ne pas hésiter, à la première difficulté, à faire appel à des professionnels de la restructuration, disponibles et à leur écoute. Dans notre domaine, plus les problèmes sont traités en amont, et plus il est facile de trouver des solutions.

Quel est votre positionnement sur le marché ?

MBH : La transversalité du cabinet lui permet d'intervenir sur des litiges complexes impliquant différents domaines du droit avec des dimensions trans-frontalières. Plus qu'un cabinet préconisant une assistance juridique, notre cabinet développe une politique de gestion économique du risque juridique et fournit des conseils opérationnels à ses clients. Notre ambition est d'offrir une alternative aux grands cabinets de la place, en délivrant à notre clientèle, la rigueur et l'expertise inhérentes aux grandes structures, l'appréhension stratégique des dossiers qu'on nous confie, la garantie d'un contact direct et permanent avec nous, et une politique tarifaire concurrentielle. Clairement, on se positionne comme une structure moyenne avec un savoir-faire de grand cabinet et une politique tarifaire raisonnable.

De qui est composée votre clientèle ?

Notre clientèle se compose essentiellement d'entreprises privées et quelques entreprises parapubliques.

Mais nous souhaitons également travailler avec les collectivités territoriales parce que nous nous sommes rendu compte que la plus part du temps elles étaient en marge de loi simplement par méconnaissance des règles.Et bien souvent, elles sont lourdement condamnées en contentieux. La porte est également ouverte aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés juridiques dans notre champ de compétence.

Et pour vous contacter ?

Nous répondons au 077-14-22-95/066-34-16-28 et vous pouvez également nous écrire sur l'adresse mail : HYPERLINK "mailto:ltconsulting241@gmail.com" ltconsulting241@gmail.com