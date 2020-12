Congo-Kinshasa: Des partenaires de la RDC appellent toutes les parties à s'engager pacifiquement dans le processus politique

Après multiples réactions à l'interne, ce sont quelques pays faisant partie de la Communauté internationale qui ont brisé le silence et se sont prononcés à leur tour sur ce message post consultations du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, au travers d'une déclaration conjointement signée le mardi 8 décembre 2020.

Il s'agit, en effet, des ambassades du Canada, de la Corée du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suisse en République Démocratique du Congo. Après avoir pris note du discours de Félix Tshisekedi du dimanche dernier, ces six Etats, en tant que fidèles partenaires de la RDC, disent pouvoir continuer de soutenir un processus de réforme visant à garantir les changements que le peuple congolais demande notamment, le renforcement de la démocratie et des institutions de la République, la lutte contre la corruption et l'impunité, la consolidation de la paix et de la sécurité, et la création d'une prospérité inclusive pour toutes et tous.

Ce faisant, ces derniers estiment qu'il est essentiel que le gouvernement de la République Démocratique du Congo apporte des améliorations concrètes à la vie des Congolaises et Congolais.

Quoique ce discours soit applaudi et accueilli comme une voie de sortie de crise et de la refondation de l'Etat par plusieurs, du côté du Front Commun pour le Congo (FCC), plateforme politique fidèle à Joseph Kabila, ce message du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, paraît comme un message de guerre. Et depuis, ce sont des escalades verbales qui se multiplient à travers des sorties médiatiques entre les sociétaires de deux plateformes formant la coalition au pouvoir, à savoir le FCC-CACH. Faut-il le rappeler, que le Chef de l'Etat, dans son discours, avait délibérément consacré la fin de cette coalition qui était présentée comme étant un blocage au bon fonctionnement des institutions de la République. Le pire dans tout ceci c'est la perpétration des bagarres et autres actes de vandalisme dans l'hémicycle du Palais du Peuple, reconnu comme le temple de la démocratie. En d'autres termes, ce message du Président de la République parait comme la pomme de discorde entre les deux forces politiques qui étaient censées assurer la gestion de la chose publique.

Et, afin d'assurer le bien-être des citoyennes et citoyens de la RDC, ces Etats appellent toutes les parties à travailler de bonne foi et à s'engager pacifiquement dans le processus politique, en évitant toute action qui pourrait générer violence ou insécurité à travers le pays.

Il sied de souligner que dans son discours du dimanche dernier, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait annoncé de nouvelles réformes résumées dans l'Union Sacrée, qu'il se définit comme étant une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la Nation. D'où, il a décidé de nommer un Informateur qui sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée Nationale, étant donné que l'actuelle majorité parlementaire s'avère effritée, a-t-il laissé entendre.