Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Mabunda poussée à la porte de sortie aujourd'hui !

Le calme est revenu depuis mardi dans la soirée". C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration de Christophe Mboso, le tout nouveau Président du Bureau Provisoire de l'Assemblée Nationale. La prochaine étape consistera, selon lui, à procéder, dès aujourd'hui en plénière, à l'examen de la pétition visant la destitution de Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi et de l'ensemble de son Bureau.

Normalement, "cette dernière et ses co-équipiers sont également attendus à l'Hémicycle pour présenter leurs moyens de défense", rappelle-t-on. Or, à ce stade, Boniface Balamage N'kolo, son Deuxième Vice-Président, avait signé mardi un communiqué suspendant les plénières jusqu'à nouvel ordre. Et, par la même occasion, il criait au Hold-up et, plus particulièrement, à la déstabilisation de l'Assemblée Nationale ainsi que des Institutions légalement établies. Rien, dans un tel contexte, ne rassure qu'elle et son groupe, à moins d'un miracle, s'y pointeraient. D'où, les pétitionnaires, siégeant seuls et s'il n'y a aucun autre grain de sable, n'auront plus d'autre choix que de consacrer la destitution de ce Bureau-là aujourd'hui.

Moins de 48 heures après leur investiture par la majorité absolue de leurs collègues Députés nationaux au Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les trois membres du bureau d'âge ont été reçus ce mercredi 9 décembre 2020 par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Christophe Mboso Nkodia Puanga, Gael Bussa et Aminata Namasiya sont venus faire part au Chef de l'Etat du fonctionnement régulier de l'organe législatif.

Conscients de leur responsabilité devant la Nation et l'histoire, Mboso Nkodia et ses colistiers ont reçu les encouragements du Chef de l'Etat- Garant du bon fonctionnement des institutions de la République.

"Félicitations encore une fois. Je suis très fier de vous. Vous avez tenu et résisté. Vous voyez que la pression ne servait à rien. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et je tiens à vous remercier.

Vos noms seront associés définitivement à l'histoire positive de notre pays.

Nous allons penser à vous honorer", a dit notamment, Félix Tshisekedi à ces trois dirigeants du Bureau Provisoire de l'Assemblée.

Après l'entretien, Christophe Mboso a déclaré, enfin, que son Bureau était venu présenter ses civilités au Chef de l'Etat et lui rendre également compte de l'évolution des activités parlementaires depuis son installation.