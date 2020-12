Congo-Kinshasa: Va-t-on vers l'isolement Politique du FCC et de Lamuka aile Fayulu ?

Lorsque Félix Tshisekedi a entrepris les consultations des Personnalités politiques influentes et des groupes socioprofessionnels du pays, il n'avait pas la moindre idée de l'engouement que celles-ci allait susciter au sein de la population.

Tous ceux qui pensent avoir une certaine influence sur la vie nationale avaient exprimé le désir d'échanger avec le Chef de l'Etat. Bien plus, les Congolais qui n'avaient pas pu s'exprimer librement lors des élections de 2018 ont eu l'occasion d'exprimer leur rancœur à l'égard de ceux qui avaient dirigé avec le Président Joseph Kabila durant presque deux décennies et donné à son successeur de s'affranchir de leur tutelle.

Ces consultations avaient presque tourné en un réquisitoire sans complaisance de la Gouvernance du FCC et la majorité du peuple Congolais, consulté, était d'accord pour que la page du FCC soit définitivement tournée, si cela était possible.

En ce sens, le Président de la République ne savait pas encore que ces consultations étaient un coup de génie politique qui lui permettait de rallier tous les politiciens du pays, épris de patriotisme et de nationalisme. Il était difficile à un leader politique de refuser d'entrer dans une démarche dont les ultimes conséquences seraient l'amélioration du vécu quotidien de la population.

Le résultat est là ; le Chef de l'Etat a réussi à diviser ses opposants et à rallier les gros poissons qui étaient dans l'opposition, en faisant ressortir qu'il ne pouvait réussir à isoler le FCC et leur adversaire politique Joseph Kabila sans leur aide. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne se sont pas fait prier pour rejoindre l'Union Sacrée qu'il a mis en place pour remplacer la gouvernance FCC jugée déficiente par la majorité des Congolais. Presque toutes les forces Politiques du pays ont rejoint le camp de la Nation, appelé l'Union Sacrée et pourront naviguer ainsi jusqu'aux prochaines échéances politiques. C'est une manœuvre politique d'une portée incommensurable pour les prochaines échéances.

Qu'est-ce qui reste en face de lui comme adversaire politique ? Bien sûr le FCC ou ce qui en reste, parce que la manœuvre du Tshisekedi fils a tendu ses mailles jusqu'aux entrailles du FCC pour en tirer des poissons d'une certaine importance que les affidés de Kabila Joseph avaient tendance à négliger. Le professeur Bahati Lukwebo en est un. Il est ambitieux et ne savait pas évoluer et exprimer son ambition avec liberté sous la coupe unilatérale du FCC. Il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé la même facilité que Bahati Lukwebo, et qui étaient contraints de travailler pour l'épanouissement d'une caste étroite, alors que c'est celui qui mérité qui devrait être aux avant-postes. L'Union Sacrée comptera même quelques anciens du FCC qui ont voulu donner une chance à une nouvelle gouvernance des affaires. Le FCC reste donc réduit à quelques caciques qui ont tiré des dividendes de l'actuelle gouvernance, et des quelques irréductibles.

Le camp en face de l'Union Sacrée pour la Nation est également composé de Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui n'ont pas jugé opportun de rejoindre l'Union pour la nation. Pour Martin Fayulu, c'est un choix stratégique. Il avait choisi de rester à tout prix le leader de l'opposition après avoir été consacré par les accords de Genval et par sa quête pour les réparations des fraudes électorales de 2018. S'il rejoignait le camp de l'Union Sacrée pour la Nation, cela signifierait pour lui un retour inéluctable dans les rangs pour ne jamais en sortir de nouveau. Il ne pourra plus compter sur les soutiens politiques du MLC et de l'Ensemble qui l'avaient appuyé dans les cadres des accords de Genval. Si Martin Fayulu doit gagner une visibilité nationale ou mieux faire perdurer celle acquise en 2018, il faut qu'il fasse route seul. C'est-ce qu'il a choisi de faire. La mauvaise nouvelle pour lui est qu'il est désormais dans le même camp que les caciques du FCC dont le bilan est très lourd à porter. Toute la question pour lui désormais est celle de partager avec eux une identité de vues et se démarquer de leur gouvernance. C'est à ce prix là qu'il pourra proposer une gouvernance différente de celle du Président de la République.

Voilà les camps politiques tels qu'ils se présentent à l'heure actuelle dans le pays avec l'isolement politique du FCC qui doit chercher un discours pour faire oublier ses années de gouvernance calamiteuse dans les échéance électorales à venir avant de rentrer aux affaires. Sur le plan international, cet isolement du FCC est encore plus évident parce qu'il existe un communiqué des ambassadeurs du Japon, de la Corée du Sud, du Canada, et des Etats-Unis qui appuient les efforts du gouvernement pour améliorer la gouvernance dans la République Démocratique du Congo. C'est en termes diplomatiques approuver l'idée de l'Union Sacrée pour la Nation du Président Félix Tshisekedi.