Congo-Kinshasa: Usine à gaz !

analyse

Deux blocs durs. Deux camps opposés. Le duel est donc là bien posé pour que le Palais du Peuple soit transformé aujourd'hui en un vaste champ de bataille. Au fait, qui de Mabunda et Mboso doit, normalement, conduire les opérations ?

Là-dessus, des thèses s'affrontent. Des arguments se multiplient.

Mais, le moins que l'on puisse dire est que la crise s'installe, après des frasques ayant conduit, finalement, à la cassure brutale, le 6 décembre 2020, de la coalition FCC-CACH.

L'Assemblée Nationale, le temple de la démocratie, en a pris un sérieux coup. Car, dans la suite du feuilleton, alors même que le Président de la République s'apprêtait à en découdre, une fois pour toutes, avec ses alliés du FCC, un florilège de pétitions avaient également, parallèlement, lancées à l'assaut du Bureau Mabunda.

Et, au décompte, les pétitionnaires, forts de plus de la moitié de signatures récoltées, avaient fini par déposer leurs documents entre les mains du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale qui, en définitive, a convoqué une plénière dont le couronnement aura été la mise en place d'un Bureau provisoire placé sous la férule de Christophe Mboso Nkodia Mpuanga, 78 ans, assisté de deux plus petits âgés, chacun, de 27 ans dont Aminata, une élue de Bambesa, au Bas-Uélé, et Gael Bussa, élu de Budjala, au Sud-Ubangi.

Depuis, la bataille de légalité est engagée. La diarrhée verbale aussi.

Car, en effet, pour l'équipe Mabunda, tout ce qui s'est passé constitue mardi avec l'élection de Mboso et consorts n'est ni plus, ni moins qu'un hold-up institutionnel. Boniface Balamage N'kolo, le Deuxième-Vice Président de la chambre basse de ce Bureau mis en cause par les pétitionnaires, le dit si bien lorsqu'il parle d'un coup fourré, de l'anarchie et de la confusion savamment entretenue pour déstabiliser, selon lui, les institutions démocratiques et légalement établies.

D'ailleurs, s'exprimant sur le même sujet, à la veille du discours présidentiel marquant la rupture de la coalition, Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi accusait, en bloc, l'Udps et, surtout, les autres partenaires de monter en épingles, les wewa et autres combattants pour soi-disant provoquer des troubles, pour saper les efforts engagés depuis l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019, aux fins de faire porter le chapeau de l'échec au FCC et de justifier ainsi, le projet de la création de l'Union Sacrée mais également, celui de l'accaparement de l'essentiel des arcanes du pouvoir d'Etat.

"Faux", rétorquent les pétitionnaires qui, eux, balaient d'un vers de la main toute cette avalanche d'accusations jugées infondées.

Muhindo Nzangi, l'un des initiateurs, les rejette en bloc et crie, plutôt, à l'exercice démocratique d'un droit reconnu constitutionnellement aux Députés lorsqu'ils ont la preuve de leur dénonciation. Tel est, à son avis, le cas aujourd'hui de cet exercice citoyen consistant à rechercher la vérité, à s'assurer de la transparence de la gestion du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Qu'est-ce qui va donc se passer avec un tel décor où d'un côté, Mabunda suspend les séances plénières et, d'un autre, Mboso l'attend pour avoir ses moyens de défense ainsi que ceux de ses autres membres du Bureau avant, évidemment, de passer à la phase supérieure, celle de la déchéance proprement dite ? Difficile à dire. Mais, seulement, nombreux sont ceux qui pensent qu'avec l'escalade des déclarations incendiaires et la démonstration des forces aux biceps, la place au débat d'idées s'étant rétrécies, il y a lieu de craindre que l'usine à gaz ainsi montée, puisse exploser à tout moment. Donc, tout peut arriver !!!