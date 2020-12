Congo-Kinshasa: L'Entreprise Générale du Cobalt conclut un accord d'approvisionnement avec Trafigura appelé à métamorphoser le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du cobalt

L'Entreprise Générale du Cobalt («EGC»), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'approvisionnement avec Trafigura Pte Ltd. («Trafigura»).

L'accord d'approvisionnement comprend la mise en place d'un financement par Trafigura pour soutenir la création de zones minières artisanales strictement contrôlées, l'installation de stations d'achat de minerai et les coûts liés à la livraison transparente et traçable d'hydroxyde de cobalt à Trafigura sur une base de dédouanement à l'exportation. Aux termes des conditions d'approvisionnement, l'EGC veillera à ce que le minerai commercialisé par Trafigura soit conforme au Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

Pour soutenir cet accord, l'EGC instaurera un comité technique par l'intermédiaire duquel Trafigura et l'organisation internationale à but non lucratif Pact, entre autres, encourageront une diligence responsable de l'approvisionnement. L'ONG Pact travaille aux côtés des communautés locales dans près de 40 pays pour éradiquer la pauvreté, notamment en rendant l'exploitation minière artisanale et à petite échelle formelle plus sûre et productive.

En 2018, Trafigura et Pact ont piloté une approche d'approvisionnement responsable en cobalt à partir d'opérations semi-mécanisées dans la concession de Mutoshi en RDC.

Jean-Dominique Takis Kumbo, Directeur général de l'EGC, a déclaré: «L'annonce de ce jour est très importante pour le secteur du cobalt artisanal congolais. Ce partenariat répond à la volonté du Gouvernement, à travers son initiative pour la défense et la promotion de la production artisanale nationale. Pour que notre pays profite de la valeur intrinsèque du cobalt, actuellement boostée par le développement des énergies décarbonées, il était primordial que des mesures soient prises pour soutenir la formalisation de cette industrie. En effet, en assainissant ce secteur sujet à l'illégalité et à la fraude récurrente depuis plusieurs années, et dont nos mineurs artisanaux sont les premières victimes, la société dans son ensemble en bénéficiera. Notre mission s'inscrit donc autant dans une perspective de défense de nos communautés les plus vulnérables, que dans l'affirmation du positionnement central de la République Démocratique du Congo qui possède 70 pour cent des réserves mondiales de ce minerai stratégique. Nous sommes confiants que Trafigura, à travers son expérience et son expertise, contribuera à nous accompagner dans cette vision et nous permettra d'atteindre nos objectifs».

Jeremy Weir, Président Exécutif et PDG de Trafigura, a précisé: « Le cobalt a un rôle vital à jouer dans les efforts menés pour la transition énergétique. L'exploitation minière artisanale ou "ASM" fournit un moyen de subsistance important en RDC. En fin de compte, la légitimité des efforts pour formaliser et contrôler le secteur dépendra d'une large consultation et de l'assurance que des normes rigoureuses, comme celles de l'OCDE, seront respectées. Nous continuerons à nous engager et à collaborer avec les parties prenantes afin de faire partie de la solution pour fournir du cobalt de manière responsable».

Caroline ANSTEY, présidente-directrice générale de Pact, a ajouté: « Les mineurs artisanaux et à petite échelle font partie d'une des plus importantes, mais aussi une des plus vulnérables mains d'œuvre au monde. Depuis plusieurs décennies, Pact travaille avec les gouvernements, l'industrie et les mineurs eux-mêmes pour maximiser la part de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans le développement, notamment au niveau local et communautaire. Nous tirerons parti de cette expertise et de cette expérience, ainsi que de notre travail fructueux avec Trafigura et ses partenaires, pour soutenir l'approvisionnement responsable et la production durable de cobalt à petite échelle grâce à la collaboration entre EGC et Trafigura. Notre objectif est de jouer notre rôle effectif en veillant à ce que les produits de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ne soient pas seulement d'origine responsable, mais qu'ils offrent aussi des avantages sociaux et économiques aux mineurs artisanaux et aux communautés voisines».