Afrique: Le Gouvernement Fédéral de la Somalie et les États-Unis ciblent les fabricants d'explosifs d'Al-Shabaab

Des soldats de l'armée américaine de la 41e Infantry Brigade Combat Team (IBCT) lors d'une patrouille de sécurité en Somalie, le 3 décembre 2019. Le 41e IBCT fournit la sécurité de base et la protection de la force pour le personnel de la Force opérationnelle interarmées-Corne de l'Afrique et les forces américaines partenaires déployé en Somalie.

U.S. Africa Command — En coordination avec le gouvernement fédéral de la Somalie, le Commandement américain pour l'Afrique a mené deux(2) frappes aériennes visant des experts en explosifs d'al-Shabaab dans les environs de Jilib, en Somalie, le 10 décembre.

« Nous continuerons à faire pression sur le réseau al-Shabaab. Ils continuent de nuire à la sécurité somalienne et doivent être contenus et dégradés », a déclaré le général de l'armée américaine Stephen Townsend, commandant du Commandement Américain pour l'Afrique.

L'évaluation initiale a conclu que l'attaque avait tué des terroristes qui étaient connus pour jouer un rôle important dans la production d'explosifs pour al-Shabaab, y compris les engins explosifs improvisés embarqués (VBIED). Ces dispositifs sont fréquemment utilisés pour cibler des civils innocents. Bien que l'évaluation initiale de l'impact soit en cours, il est estimé qu'aucun civil n'a été blessé ou tué.

Al-Shabaab mène chaque année des dizaines d'attaques VBIED dans le centre et le sud de la Somalie, y compris contre des cibles civiles, gouvernementales et américaines. Depuis 2018, le groupe a mené environ 45 attaques VBIED rien qu'à Mogadiscio, entraînant collectivement la mort de plus de 400 civils, forces de sécurité et responsables gouvernementaux.

« Cette frappe devrait démontrer à tout ennemi que nous soutenons nos partenaires et nous défendrons vigoureusement nous-mêmes et nos partenaires au cours de ce repositionnement et des futures operations », a déclaré le major-général Dagvin Anderson, commandant de la Force opérationnelle interarmées - Quartz. « Nous continuerons de maintenir une solide protection de la force et de frapper ceux qui cherchent à nous nuire ou à nuire à nos partenaires. »

Le Commandement américain pour l'Afrique et ses partenaires internationaux reconnaissent l'importance de la stabilité en Somalie. Si la paix et la stabilité exigent une gouvernance solide et la mise en place de programmes économiques et d'opportunités pour le peuple somalien, la sécurité reste fondamentale pour chacun.

« Al-Shabaab reste une franchise dangereuse d'Al-Qaïda », a déclaré Townsend. « Nous continuons de surveiller la menace et de soutenir nos partenaires par la formation et l'engagement militaire et diplomatique. Cette mission illustre notre engagement continu à éradiquer cette menace et à soutenir nos partenaires somaliens dans la région. Nous nous repositionnons, mais nous conserverons la capacité de frapper cet ennemi. »

Le Commandement américain pour l'Afrique reste déterminé à travailler avec les pays d'Afrique de l'Est pour inclure la construction et le maintien de la sécurité régionale et faire pression sur al-Shabaab afin de faire avancer les intérêts mutuels. Le Commandement américain pour l'Afrique continuera de travailler avec des partenaires internationaux et africains pour assurer la sécurité à long terme en Somalie au gouvernement fédéral de la Somalie et à ses États membres.