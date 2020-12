Sénégal: Livre - Dr Cheikh Bamba Diagne présente la pensée économique du Mouridisme

Se définir par ses propres valeurs est un leitmotiv chez Cheikh Ahmadou Bamba. Le Dr Cheikh Bamba Diagne en fait, entre autres, la remarque dans son livre, « La vision économique du Mouridisme dans l'histoire de la pensée économique » (éd. Harmattan). L'universitaire et auteur nous détaille la vision économique du fondateur du Mouridisme basée sur l'éducation, le travail licite et le service rendu à la communauté entre autres.

« Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur », l'auteur campe bien, dès le début, son sujet en réhabilitant la vision économique tracée par Cheikh Ahmadou Bamba qu'il présente comme « un homme pacifique, un résistant, un nationaliste, un visionnaire, un humaniste qui a bousculé les castes, et grâce à qui les critères d'ascension sociale sont devenus des critères objectifs basés sur le travail dans sa définition holistique ».

Dr Cheikh Bamba Diagne, enseignant-chercheur, membre du Laboratoire d'analyse, de recherche économique et monétaire part du postulat selon lequel « il a existé à toute période une pensée économique c'est-à-dire des réflexions sur l'organisation et l'évolution des conditions matérielles de la vie ». Dr Cheikh Bamba Diagne nous fait voyager dans l'histoire de la pensée économique ponctuée par la présence des économistes français, anglais, espagnols, portugais, comme si les autres parties du monde à savoir l'Asie, l'Afrique et l'Amérique n'avaient pas des ressources rares à gérer, ni de méthodes de financement de leurs infrastructures. Parce que les occidentaux ont réussi à nous présenter leurs penseurs, à nous enseigner leurs écrits et à nous apprendre à réfléchir comme eux et agir comme eux. Et pourtant, l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal hébergeait un visionnaire fier de ses origines, un homme structuré et digne, qui a su mettre en place à 30 ans une grande communauté organisée sur des valeurs spirituelles et temporelles.

En 4 chapitres, Dr Cheikh Bamba Diagne à travers une documentation approfondie, nous démontre que Serigne Bamba a mis en place son projet de société et a organisé un système d'enseignement articulé autour de quatre piliers : l'éducation et la formation théorique (Al Hamal), la recherche et la production de choses licites (Kasbou Halal), la générosité à rendre service à la communauté, c'est-à-dire mettre la communauté au-dessus de l'individu (Khidma) et la volonté créatrice ou détermination (Himma) qui permet au mouride de réaliser des choses difficiles et de tenter toujours des choses impossibles.

L'école de Cheikh Ahmadou Bamba privilégie l'action et vise à corriger les adeptes, par exemple en enjoignant à des « nobles » (geer) d'effectuer des tâches dévolues aux personnes « castées » (ñeeño) afin de leur apprendre l'humilité. A la fin de la formation, le disciple mouride maîtrise le Coran, les connaissances religieuses, mais cette formation n'est pas que théorique, elle forme aussi le disciple à être endurant dans la recherche et la production du licite. L'accumulation de la richesse matérielle est trop présente dans la pensée économique occidentale. Or, selon Cheikh Ahmadou Bamba, la richesse doit être sociale, spirituelle avant d'être matérielle.

Pour le Dr Khadim Bamba Diagne, Cheikh Ahmadou Bamba a réhabilité le travail jusqu'à sa sacralisation. Chez lui, le travail est plus important que la richesse parce que c'est une forme de prière. Le disciple mouride doit être indépendant économiquement, afin de préserver sa liberté, sa dignité, mieux vivre sa foi, répondre aux besoins de l'existence humaine et participer à la vie de la communauté. La vision de Cheikh Ahmadou Bamba est basée sur l'éducation, l'enseignement, l'endurance, le travail licite et le service rendu à la communauté, mais tout cela n'est possible qu'avec une haute détermination.

La cérémonie de dédicace de « La vision économique du Mouridisme dans l'histoire de la pensée économique » de Dr Cheikh Bamba Diagne est prévue ce jeudi 10 décembre.