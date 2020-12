Sénégal: Covid-19 - Macky Sall milite pour un accès universel au vaccin

Le président Macky Sall est d'avis que le combat contre la Covid-19 n'est pas encore derrière nous. « Notre combat contre la Covid-19 n'est pas encore fini. Ensemble, nous devons continuer à respecter les gestes barrières pour voir la fin de l'épidémie », a déclaré le président de la République à l'ouverture du 3e Forum Galien Afrique ce jeudi. Il s'agit d'une rencontre virtuelle prévue sur trois jours consacrée à la riposte des pays africains face à la pandémie de la Covid-19.

« Depuis plusieurs mois que circule ce virus c'est l'infiniment petit qui régente notre quotidien, perturbe l'éducation, bouleverse nos relations sociales, malmène nos économies et défie nos systèmes de santé y compris les plus sophistiqués », a-t-il indiqué. Macky Sall invite les chefs d'Etat et chefs de gouvernements de l'Union africaine à davantage se concerter sur cette question.

Par ailleurs, en ce qui concerne le vaccin contre la Covid-19, le Chef de l'Etat appuie l'appel d'un accès universel au futur vaccin et traitement contre la Covid-19. De même, il ajoute que « nous devons sans tarder anticiper sur une stratégie maîtrisée de vaccination évoquant les aspects logistiques liés au transport et la conservation des vaccins, au ciblage des populations prioritaires et à la communication pour contrer les fake news sur la vaccination ».