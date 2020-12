Sénégal: Le combat contre le nouveau coronavirus est loin d'être fini (Macky Sall)

Dakar — Le président Macky Sall a réaffirmé jeudi l'importance de l'application stricte des gestes barrières contre le nouveau coronavirus, soulignant que le combat contre la pandémie de Covid-19 était loin d'être fini.

"Notre combat contre la Covid-19 n'est pas encore fini. Ensemble, nous devons continuer à respecter les gestes barrières pour voir la fin de l'épidémie", a-t-il dit à l'ouverture du 3e Forum Galien Afrique, une édition organisée en mode virtuelle.

"Depuis plusieurs mois que circule ce virus c'est l'infiniment petit qui régente notre quotidien, perturbe l'éducation, bouleverse nos relations sociales, malmène nos économies et défie nos systèmes de santé y compris les plus sophistiqués", a indiqué le président Sall

Il a ajouté : "Pays développés, en développement et moins développés, pouvoirs publics, secteur privé, personnes de tout âge "tout le monde est concerné".

Selon lui, la pandémie rappelle brutalement les vulnérabilités communes d'un monde ouvert et globalisé où les maladies se transmettent et se transportent dans un point du globe à un autre en seulement quelques heures.

Il a ainsi insisté sur la nécessité de mettre en avant une recherche de solutions solidaires et concertées au plan global, en rappelant par exemple les réunions de concertation entre chefs d'Etat et chefs de gouvernements de l'Union africaine.

De plus, a rappelé le chef de l'Etat, les pays membres qui le souhaitent ont la possibilité d'acheter sur une plateforme dédiée des produits et équipements médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de la lutte anti-Covid 19.

"A l'échelle africaine les pays se sont montré résilients dans la prévention et la riposte en prennent des mesures certes difficiles mais nécessaires pour limiter la circulation du virus", a-t-il souligné.

S'agissant du vaccin contre la Covid-19, le Chef de l'Etat a dit se joindre à l'appel de leaders mondiaux pour assurer un accès universel au futur vaccin et traitement contre la Covid-19.

"L'accès universel au vaccin et au traitement sur des bases transparentes éthiques et sûres est un devoir de solidarité et une exigence de bon sens.", a-t -il relevé.

Pour Macky Sall, "le monde ne serait définitivement à l'abri de la pandémie que lorsque le virus sera vaincu dans tous les pays".

Avec les différents projets de distribution de vaccins anti-Covid déjà en circulation, "nous devons sans tarder anticiper sur une stratégie maîtrisée de vaccination évoquant les aspects logistiques liés au transport et la conservation des vaccins, au ciblage des populations prioritaires et à la communication pour contrer les fake news sur la vaccination".

Il a salué la participation de quelques 300 étudiants en fin de cycle en médecine ou technologies sélectionnés parmi les meilleurs ainsi que de jeunes leaders communautaires sélectionnés dans 15 pays d'Afrique qui ont participé au pré-forum pour renforcer leurs capacités en leadership.

Le Forum Galien prévu sur trois jours prévoit plusieurs panels en mode virtuelle sur la riposte des pays africains face à la pandémie de la Covid-19.