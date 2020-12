Congo-Brazzaville: Livre - Gracias Martial Samba présente « Ecologie et santé humaine, plaidoyer pour un mode de vie éco-responsable »

Paru aux éditions Le Lys Bleu, cet ouvrage préfacé par Aubin Banzouzi, séminariste, Pr certifié de lycée, écrivain et chroniqueur culturel, a été présenté et dédicacé récemment à la Cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville.

Dans « Ecologie et santé humaine, plaidoyer pour un mode de vie éco-responsable », contre toute forme de fatalisme, l'Abbé Gracias Martial Samba propose un nouveau paradigme propice à une éducation verte, une politique verte, une économie verte, une pastorale verte et une médiatisation verte.

L'une des richesses que présente ce livre, c'est l'élucidation d'une kyrielle de concepts et de phénomènes aidant à cerner les différents concours de la crise écologique suivant le triptyque causes, conséquences et approches de solutions. Même si ce plaidoyer n'est pas une panacée, il sera néanmoins un outil d'éveil et d'instruction fondamentale pour un engagement écologique plus consciencieux et responsable, dit le préfacier Aubin Banzouzi.

Ce livre, poursuit-il, fait large écho au message du pape François dans son encyclique écologique inclusive, Laudato'Si (n°21) ; mais ici, de façon plus contextualisée avec la prise en compte de certaines réalités et initiatives endogènes comme la valorisation de la date du 6 novembre, journée nationale de l'arbre au Congo et la pérennisation des mesures d'assainissement communautaire.

Pour l'auteur, réfléchir sur un tel sujet lui a paru important à plus d'un titre. En effet, par le pouvoir scientifique et technique l'homme a porté atteinte à l'intégrité de la nature. A cause de cette agressivité humaine sur la nature, la réaction de celle-ci sur l'homme est plus qu'atroce et catastrophique. Les problèmes de santé qui en découlent en sont une illustration évidente. « S'inscrivant dans cette optique, nous pouvons avouer avec autant d'énergies que l'homme, en détruisant la nature, se détruit lui-même. De cette manière, on ne pourrait plus parler d'une dégradation humaine liée à l'environnement ou causée par les dysfonctionnements environnementaux qui ne puissent engendrer des questions de santé humaine... C'est dans un tel contexte que nous avons inscrit ce présent ouvrage », dit l'auteur.

En effet, tenant compte de cette réalité, il a pensé qu'il est bien possible de partir de la problématique de la santé de l'homme telle que mise en relation avec la problématique écologique pour présenter la nécessité sinon l'urgence d'une amélioration de son rapport à la nature, de son style de vie vis-à-vis d'elle.

Trois chapitres d'inégale longueur ont constitué l'ossature de cette réflexion. Dans le premier, consacré essentiellement à la problématique écologique, l'auteur a réfléchi sur deux points, notamment la question de l'écologie dans ses différents aspects et les causes qui sont à l'origine de sa crise. Crise dont il est objet dans le deuxième chapitre. Pour une meilleure appréhension de la question écologique, il lui a semblé convenable de traiter de certains termes autour desquels gravite cette discipline. C'est le cas de la terre, de l'environnement et du concept d'écologie.

Invitée à cette cérémonie de présentation de l'ouvrage, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, a salué le courage de l'auteur de porter un dossier comme celui de l'écologie sur la place publique. La ministre a rappelé que le Congo est pratiquement le meilleur acteur en termes de chiffre avec 0,5% des taux de déforestation. Lorsqu'on prend les chiffres de la FAO, c'est 0,1%.

Né en 1985 à Linzolo dans le département du Pool, l'Abbé Gracias Martial Samba est prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville. Après un master en théologie morale de l'université catholique du Congo (R.D.C.), l'Abbé Gracias est ordonné diacre en 2017, puis prêtre en 2018. Actuellement, il est vicaire à la paroisse Saint Paul de Madibou, huitième arrondissement de Brazzaville.