Congo-Brazzaville: Likouala - Les Etats-Unis accordent une subvention aux familles victimes des inondations

Le gouvernement américain, à travers la subvention du Fonds d'intervention rapide pour l'Afrique de l'Est et du centre du Catholic relief services (CRS), a budgétisé 250 000 dollars, soit plus de 137 300 000 CFA pour fournir une aide aux ménages les plus vulnérables touchés par les inondations, dans le département de la Likouala.

D'après un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, les populations d'Impfondo, de Dongou et de Liranga seront particulièrement bénéficiaires de la subvention, d'une durée de quatre-vingts jours, dans la période allant du 23 novembre 2020 au 23 Février 2021. Les fonds seront utilisés pour fournir des abris et kits d'hygiène dont ces populations ont grandement besoin.

« Le gouvernement américain et le CRS se sont engagés à continuer de travailler avec le gouvernement de la République du Congo et les organisations locales pour aider près de quatre vingt- et- un mille personnes touchées par de graves inondations en 2020. Le gouvernement congolais a déclaré l'état d'urgence, le 2 novembre, ce qui a été repris par l'ambassadeur Todd Haskell, le 10 novembre », indique le texte.

« Cette subvention du Fonds d'intervention rapide montre l'engagement du gouvernement américain à travailler avec nos partenaires congolais. Nous sommes des partenaires et des partenaires s'entraident », précise le communiqué.

Rappelons qu'au moins quatre-vingt mille personnes sont touchées par des inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent, depuis juillet, dans la partie septentrionale du Congo.