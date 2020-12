Ghana: Présidentielle au Ghana - Nana Akufo-Addo réélu avec 51,59% des voix

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu, le 9 décembre, face à son rival politique historique John Dramani Mahama, qu'il affrontait pour la troisième fois, à l'issue d'un scrutin extrêmement serré.

Le chef de l'Etat, leader du Nouveau parti patriotique (NPP) remporte 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique (NDC) de l'ancien président John Mahama.

L'annonce a été faite par la présidente de la Commission électorale, Jean Adukwei Mensa. Les résultats de la présidentielle ont été annoncés quarante-huit heures après la fin du vote le 7 décembre.

Plus de dix-sept millions d'électeurs devaient choisir entre douze candidats au total. A la veille du scrutin, les deux principaux candidats avaient signé un pacte de paix, appelant leurs partisans à se ressaisir quelle que soit l'issue du vote.

Le taux de participation de cette élection est de 79%, selon la Commission électorale. Les Ghanéens élisaient également leurs deux cent soixante-quinze députés, mais les résultats de ces élections législatives n'ont pas encore été communiqués par la Commission.

Les quatre prochaines années, Nana Akufo-Addo aura pour mission de s'attaquer au chômage des jeunes, qui était l'un des enjeux centraux de la campagne. Plus de la moitié des électeurs avaient moins de 35 ans. Depuis les années 2000, ce pays de 30 millions d'habitants, riche en or, cacao et plus récemment pétrole, a connu une forte croissance. Et le taux d'extrême pauvreté a été divisé par deux en moins de 25 ans. Mais certaines régions, notamment dans le Nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement, sans eau potable ni électricité.

Le président devra également intensifier ses efforts de lutte contre la corruption, qui avait été l'une de ses principales promesses de campagne lors de sa première élection en 2016. En novembre, juste un mois avant le scrutin, le procureur spécial anticorruption avait démissionné, accusant le président Akufo-Addo d'obstruction dans son travail.