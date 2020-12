Egypte: La performance d'économie égyptienne, malgré le coronavirus, a surpassé toutes les attentes

La performance de l'économie égyptienne en 2020, en dépit de la crise du coronavirus, a surpassé toutes les attentes, selon les constats des institutions internationales de notation et de financement, dont le FMI et la BM, a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maait, dans un communiqué jeudi 10 décembre 2020.

Cette performance a traduit l'importance des réformes économiques intégrées et audacieuses adoptées par le président Abdel Fattah Al-Sissi et soutenues par le peuple égyptien, qui ont contribué à la stabilité des politiques financières et monétaires et a confirmé l'efficacité du plan d'aide -d'un montant de 2% du PNB- dédié aux secteurs et catégories les plus fragilisées, a expliqué M.Maait.

Et d'ajouter que pour la 2e année consécutive, Le ministère avait élaboré le rapport "défis et exploits" sur la performance économique en 2020 au cours de laquelle ont été enregistrés des indicateurs positifs.

Sans l'exécution appliquée du programme de réformes économiques et sans une méthodologie proactive, nous n'aurions pas réussi à contenir les répercussions de l'épidémie et à amortir son choc, a-t-il poursuivi.

Bloomberg a classé l'Egypte parmi les dix économies à la croissance la plus rapide au monde en 2020, avec le 2e taux le plus élevé de croissance (3,6%), selon un rapport du FMI, qui fait état de la réduction de la dette par rapport au PIB de 108% en 2016/2017 à 88% fin juin 2020 et d'un excédent préliminaire de 1,8% l'an dernier, a-t-il renchéri.

Selon le rapport du ministère, l'indice des directeurs d'achat a enregistré son niveau le plus élevé depuis six ans en octobre dernier, ce qui reflète la grande confiance de 400 sociétés du secteur privé, l'équilibre des politiques économiques et financières et les programmes d'incitation financière qui contribuent à booster les activités économiques.

La BM avait qualifié l'Egypte, dans un rapport publié en marge des réunions annuelles, de "jalon lumineux" en Afrique, après la hausse de 11% des investissements directs étrangers (IDE) sur son sol, et avait avancé son classement de 14 rangs dans l'indice de la facilité de faire des affaires (Doing business).

L'Egypte a de même conservé la confiance des trois institutions de notation, Standard and Poor's, Moody's et Fitch Rating, dans l'une des pires périodes connues par l'économie mondiale, avec une perspective stable, a fait savoir le ministre.