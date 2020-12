Sénégal: Partenariat public-privé dans l'exécution du Pap2a - Macky Sall invite le gouvernement à « toujours renforcer la place du privé national »

Le président Macky Sall a demandé hier en Conseil des ministres, au gouvernement, de toujours renforcer la place du secteur privé national dans le cadre des Partenariats publics-privés (Ppp) pour l'exécution soutenue du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2a).

« Abordant les conclusions de la réunion, qu'il a présidé le vendredi 04 décembre, relative au nouveau cadre juridique et institutionnel devant régir les Partenariats publics-privés (Ppp) au Sénégal, le président de la République a demandé au gouvernement de toujours renforcer la place du secteur privé national dans l'exécution soutenue du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2a) afin de consolider une économie forte, attractive, compétitive, inclusive et résiliente », rapporte le communiqué dudit Conseil.

A l'en croire, le chef de l'Etat invite, dès lors, les ministres en charge de l'économie, des finances et le ministre, secrétaire général du gouvernement à intégrer, dans la cohérence et la pertinence juridique, les observations des parties prenantes publiques et privées, en vue de la présentation prochaine du projet de loi et de ses décrets d'application finalisés en Conseil des ministres.

Dans cette perspective, le président Sall « a souligné que ce cadre innovant, qui va entrer en vigueur, nécessite une capacitation notable des acteurs, une évaluation précise des projets, dans le respect des procédures de passation des marchés et de signature des contrats ». Le but, confie le document enfin, est d'accélérer la réalisation, dans la transparence, des investissements publics, dans les délais prescrits, à la satisfaction des populations.