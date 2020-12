Sénégal: Macky Sall veut l'application effective de la surtaxe à l'exportation de l'arachide

Le chef de l'Etat Macky Sall a demandé au ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, lors du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel, de veiller à l'application effective de la surtaxe à l'exportation de l'arachide dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de trituration de Sonacos-Sa et des autres huiliers.

En outre, selon le communiqué issu de la rencontre, il a insisté sur l'impératif de préserver l'outil industriel national, en particulier Sonacos-Sa et les autres huiliers qui, à l'en croire, contribuent fortement à la croissance et à la création d'emplois permanents et saisonniers sur le territoire national.

Dans le cadre d'une bonne tenue de la campagne de commercialisation agricole, le président de la République a, demandé, d'après le document, aux ministres concernés de travailler en parfaite synergie avec l'administration territoriale (gouverneurs, préfets, sous-préfets et services techniques déconcentrés), en vue d'un suivi permanent des opérations de collecte et de commercialisation de l'arachide.