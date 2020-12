Afrique: Les employés de PANAPRESS entament une grève illimitée

communiqué de presse

Nous employés de l'Agence panafricaine d'information (PANAPRESS) avons entamé ce lundi 7 Décembre 2020 une grève illimitée, très largement adoptée par vote, pour obtenir le paiement d'un salaire régulier et le règlement de nos 38 mois d'arriérés de salaire contractés au cours des sept dernières années. En septembre 2018, le Conseil d'administration de l'agence avait pris la décision, entre autres, de nous payer nos arriérés dans les six à douze mois qui allaient suivre.

Depuis le début de cette année, nous n'avons reçu que deux salaires (en fin janvier et avril) et des demi-salaires fin mai, juin, juillet et août. Nous sommes actuellement à trois mois sans salaire. Le 5 octobre dernier la Direction générale avait convoqué les représentants du personnel pour les informer d'un possible «retard» de salaire et de la décision du Conseil d'administration de mettre en place un fonds d'urgence pour assurer la régularité des salaires en attendant de faire libérer les fonds nécessaires à l'apurement des arriérés et à la relance de l'agence, mais elle s'était refusée à se prononcer sur une échéance de paiement ni des salaires ni des arriérés.

Dans nos démarches nous avons rencontré, il y a quelques jours, des députés et un conseiller du président de la République du Sénégal. Nous leur avons exposé les difficultés financières que nous ne cessons de rencontrer depuis 2003 et le manque de perspectives dans nos carrières surtout en termes d'avancement et d'augmentations de salaires. Nos interlocuteurs nous ont exprimé toute leur indignation et les députés ont promis de saisir les ministres de tutelle de la PANA, à savoir le ministre de la Communication et son homologue des Affaires étrangères tandis que le conseiller du président dit avoir pris «bonnes notes» et qu'il en parlera à la personne indiquée.

En 2018, nous avions observé une grève illimitée de près de deux mois (Août et Septembre) à la suite de laquelle nous avions reçu le paiement de 10 mois de salaires en deux tranches tandis que ceux qui devaient aller à la retraite ou avaient fait un départ négocié ont été intégralement payés.

Depuis 2003 l'agence traverse une crise financière à la fois structurelle et chronique qui s'est manifestée par l'absence de paiement régulier des salaires, le départ de la majeur partie du personnel du siège, notamment les journalistes qui ont vu leur nombre passer d'une vingtaine, en 2004, à deux actuellement dont l'un a atteint l'âge de la retraite depuis une dizaine d'années (chef de desk) tandis que l'autre est à moins de deux ans de sa retraite. Les derniers recrutements de journalistes (2) au niveau de Dakar remontent à 2008. La même hémorragie est notée au niveau de l'administration, du service de la traduction et du département technique. Actuellement l'agence n'a qu'un traducteur permanent qui a vu une dizaine de ses collègues quitter progressivement depuis 2006.

En outre, les bureaux régionaux de Yaoundé (pour l'Afrique centrale), Abidjan (pour l'Afrique de l'Ouest), Nairobi (pour l'Afrique de l'Est), Addis-Abeba (siège de l'OUA/UA), Lagos et du Cap pour l'Afrique Australe) ont été fermés depuis à cause des difficultés financières.

L'Agence panafricaine d'information, dont le siège est à Dakar, était un vieux projet de L'Organisation de l'Unité africaine (OUA) qui a officiellement vu le jour le 25 mai 1983 avec la diffusion de ses premières dépêches. Elle a, entre autres, pour missions essentielles de servir de source d'information à la presse africaine et de fournir au monde entier des informations fiables, crédibles et positives sur l'Afrique collectées, écrites et diffusées par des Africains.

Chers confrères, comme en 2018, nous comptons sur votre soutien, chers confrères, pour que triomphe notre cause, pour que nous ne soyons plus des travailleurs pauvres, incapables d'assurer le minimum vital pour leurs familles. Nous avons tout donné à la PANA qui, en retour, n'a été que source de frustrations, de mécontentement, d'appauvrissement et de regrets pour son personnel.

