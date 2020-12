Maroc: La Kasbah de Snada, une forteresse historique remarquable devenue une destination touristique prisée

Al Hoceima — La Kasbah de Snada, située dans la commune de Snada, à environ 37 km d'Al Hoceima, est considérée comme un des sites touristiques les plus prisés au sein de la province d'Al Hoceima, et dans la région du Rif en général.

Ce monument archéologique, construit par les Saadiens pour être une forteresse de défense et de protection des côtes du Rif face aux convoitises ibériques, puis restauré sous le règne du Sultan Moulay Ismail pour servir de base militaire à ses armées, a retrouvé son lustre d'antan, grâce à une vaste opération de réhabilitation et de restauration.

Cette opération, menée en partenariat entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports -département de la Culture- et le ministère de l'Intérieur, dans le cadre du Programme de développement territorial "Al Hoceima Manarat Al Moutawassit", comprend la réhabilitation des remparts de la forteresse et de ses sept tours, composées de deux étages chacune, et ce grâce à un investissement global d'environ 4,5 millions de dirhams.

S'agissant des étapes de réhabilitation et de restauration de ce monument, le président de l'association pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel au parc national d'Al Hoceima, Anouar Akkouh, qui a supervisé les travaux, a précisé que l'opération de restauration menée de juin 2018 à juin 2019, a porté principalement sur le renforcement des fondations des remparts, la réhabilitation des murailles détruites et la restauration des tours délabrées.

Les travaux d'aménagement et de restauration, menés par des cadres marocains, ont également compris le nettoyage des alentours du monument, ainsi que le détournement du cours d'eau qui se trouvait à proximité, afin que les eaux n'endommagent en aucun cas les remparts et les fondations de la forteresse, notamment durant les périodes de précipitations, a expliqué M. Akkouh

Par ailleurs, un portail d'entrée a été mis en place conformément aux dernières normes en vigueur, tandis que 50 spots luminaires ont été placés tout autour de la Kasbah de Snada pour illuminer ses murailles et ses tours, de manière à permettre aux visiteurs de profiter de la splendeur et la beauté de cet espace.

Pour la conservatrice des monuments historiques et des sites à la province d'Al Hoceima, Omayma Abercha, cette vaste opération de restauration permettra de positionner la province, ainsi que ce monument qui s'étend sur 15.000 mètres carrés, comme une destination touristique exceptionnelle et un levier pour attirer les investissements et les projets prometteurs, tout en contribuant au développement local.

Grâce à la restauration et l'aménagement de la kasbah de Snada, située dans un endroit stratégique et ayant joué des rôles historiques importants, les visiteurs marocains et étrangers peuvent désormais apprécier la beauté, ainsi que le caractère singulier de ce monument architectural aux sept tours.

Selon M. Akkouh, pour renforcer l'attractivité de ce monument et accueillir davantage de touristes marocains et étrangers, il est nécessaire de s'atteler à la réhabilitation de l'espace intérieur de la kasbah, la création d'une aire de repos à proximité et à l'aménagement de la route menant vers ce site historique, et ce à même de renforcer sa mise en valeur et développer le produit touristique de la région.

Cette Kasbah, qui a servi de rempart face aux convoitises ibériques dans la région du Rif et joué différents rôles historiques importants, deviendra sans nul doute parmi les destinations touristiques les plus prisées dans la région du Rif, notamment au niveau de la province d'Al Hoceima.