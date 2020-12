Angola: Découverte à Lulo du 16ème diamant de plus de 100 carats

Dundo — Le diamant de 127 carats annoncé ce mercredi par la Lucapa Diamond Company, est le 16ème avec plus de 100 carats a été extrait dans la mine de Lulo, située dans la commune de Capenda Camulemba, province de Lunda Norte.

Selon le président du conseil d'administration de Lucapa Diamond Company, actionnaire majoritaire de la mine de Lulo, Stephen Wetherall, la pierre a été extraite dans le bloc 24, une zone qui a été récemment explorée.

A son tour, le président du Conseil de gestion de la Mine, Domingos Machado, a rappelé que la zone de concession était encline à découvrir davantage de diamants plus gros, d'où le pari des partenaires d'investir 10,6 millions de dollars cette année, pour l'acquisition d'équipements de pointe.

Il a déclaré que l'acquisition d'équipements, de machines plus grosses, de camions, entre autres, visait à stimuler l'exploration dans les blocs 6.8 et 24, où se trouvent des diamants plus gros, ainsi qu'à découvrir de nouvelles kimberlites.

La mine de Lulo, intégrée au complexe minier de Lucapa, est connue pour ses diamants rares et de haute qualité. Depuis le début de son exploration, en 2010, que son potentiel de qualité et de quantité est reconnu.

Les blocs 6 et 8 étaient responsables de la production de 13 des 15 pierres de plus de 100 carats de cette mine, y compris le plus gros diamant jamais trouvé en Angola (2016), avec 404,2 carats.