Angola: Le MPLA fête ses 64 ans menant une guerre contre la corruption

Luanda — Le MPLA commémore son 64e anniversaire de sa fondation, engagé dans la moralisation générale de la société pour lutter contre la corruption, l'impunité et le népotisme, ainsi que dans la promotion du développement économique et social du pays.

Fondé le 10 décembre 1956 dans le but de lutter pour la dignité du peuple angolais et pour l'indépendance nationale, dans le cadre de son programme minimum, les efforts actuels visent à enrayer la corruption et l'impunité, maux qui salissent l'image de ce parti et le pays.

Cette croisade a été entreprise par l'actuel président du MPLA, João Lourenço, dès qu'il a commencé à exercer ses fonctions.

Dans l'une des réunions du Comité central de ce parti, João Lourenço a rappelé que c'était le MPLA, parti au pouvoir, qui «avait eu le courage de mener la lutte contre ces phénomènes négatifs et condamnables» en reconnaissant les dommages causés par la corruption et le népotisme à l'économie et au citoyens » et a demandé l'engagement de toute la société angolaise dans cette lutte.

Avec certaine détermination et de courage, ce parti cherche à mettre fin à la dilapidation des fonds publics pratiquée par certains dirigeants, mettant fin aux phénomènes de corruption, d'impunité et de népotisme.

Depuis lors, des résultats sont notables, même s'ils ne sont toujours pas satisfaisants (... ).