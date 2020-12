Gabon: France - La diplomatie économique à l'honneur à l'Ambassade du Gabon

Dans le cadre de ses activités, l'Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, Représentant permanent du Gabon auprès de l'OIF, S.E. Mme Liliane MASSALA a reçu respectivement à son Cabinet une délégation du Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) conduite par son Président, Monsieur Etienne GIROS et un jeune opérateur gabonais œuvrant dans le domaine viticole dans le Sud-Ouest de la France, Monsieur Alban BOUANGO NOGOMBE.

Conformément à sa lettre de mission, Madame l'ambassadeur a rassuré les responsables du groupement d'entreprises françaises sur la nécessité d'amplifier la coopération avec ces acteurs privés importants de développement. La France étant le premier et partenaire traditionnel du Gabon a toute sa place dans la politique de la diversification économique prônée par le Président de la République, Chef de l'Etat, S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA.

Présentes au Gabon depuis toujours, ces entreprises tiennent à marquer leur présence en dépit de la concurrence dans le marché économique gabonais.

Tout en invitant ces dernières à s'impliquer davantage dans le tissu économique national, Madame l'Ambassadeur a présenté les opportunités d'affaires qui s'offrent à tous avec notamment la mise en place de la zone spéciale de NKOK où l'on constate une faible représentativité des entreprises françaises hormis le groupe Rougier Gabon.

Aussi a-t-elle sollicité de cette confédération un accompagnement dans la mise en œuvre et l'animation du Bureau économique et commercial qui sera mis en place très prochainement à Paris, avec, en perspective, l'organisation des forums, conférences, rencontres d'affaires, etc.

En réponse, Monsieur Etienne GIROS a apprécié l'invitation au nom des entreprises qu'il représente.

Pour rappel, dans ses missions, le CIAN est une association d'entreprises orientées vers l'Afrique et dont 80 % de ses membres viennent du secteur privé français. En tant que tel, il se positionne comme le porte-parole de ces entreprises réalisant actuellement un chiffre d'affaires de près de 60 milliards d'euros en Afrique. Fervent défenseur des intérêts français, ces responsables bien que conscients de la situation économique du Gabon, souhaitent qu'une large communication soit faite sur les dettes de l'Etat vis-à-vis des entreprises françaises.

Tout en reconnaissant que le meilleur est à venir, les deux parties ont convenu de mutualiser leurs efforts dans la promotion et le rayonnement de la diplomatie économique.

Par ailleurs, conformément à sa déclaration lors de sa prise de fonction à Paris, Madame l'Ambassadeur avait promis de mettre un accent sur la place que doit occuper la diaspora gabonaise au sein de l'Ambassade.

Cette diplomatie d'apaisement passe par une série de rencontres avec des Gabonais qui se distinguent notamment par leurs talents dans divers domaines. C'est dans ce contexte qu'elle a reçu M. Alban BOUANGO NOGOMBE, viticulteur et promoteur de caves à vin à Bergerac. Tout en saluant cette initiative, l'Ambassadeur à exprimer ses encouragements à ce jeune compatriote qui s'est fait une place dans un milieu aussi fermé et protectionniste que celui du vin. Diplômé en Marketing et stratégie d'entreprise et initié à l'œnologie, ce dernier méritait une attention particulière de l'autorité diplomatique.