Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - La DGSN trace un programme riche et diversifié

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un programme «riche et diversifié» à travers les différentes Sûretés de wilaya, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire des Manifestations du 11 décembre 1960, a indiqué un communiqué de la DGSN.

Ce programme porte sur l'organisation de conférences virtuelles sur l'Histoire, en commémoration de ce glorieux anniversaire, lesquelles seront animées par des moudjahidine ayant vécu ces manifestations, des enseignants-chercheurs en Histoire et des cadres de la Sûreté nationale (SN).

Les autorités locales et la famille révolutionnaire à travers toutes les wilayas, participeront également à cette commémoration, lit-on dans le communiqué.

Ces occasions visent également à consolider les passerelles et liens entre les générations de la Révolution et de l'indépendance, en informant cette dernière, des valeurs et principes de la Glorieuse Guerre de libération nationale et de l'Histoire nationale riche en hauts-faits et événements historiques, afin que les enseignements soient gravés dans la mémoire collective de la Nation», indique-t-on dans le communiqué.

En cette occasion, un hommage sera rendu aux valeureux chouhada , d'autant que les sièges de police seront ornés aux couleurs de l'emblème national et des chants patriotiques seront diffusés, tout en prenant toutes les mesures sanitaires préventives pour éviter la contamination au nouveau Coronavirus,

Cette halte historique se veut également une occasion pour la DSGN, d'honorer et de rendre visite aux retraités de la police parmi les moudjahidine ayant participé à la Glorieuse Révolution, vécu les Manifestations du 11 décembre 1960 et rejoint par la suite, le corps de la SN, «pour poursuivre le parcours de don de soi et de sacrifice pour l'édification de l'Algérie », précise le communiqué.

Des éléments des services de la SN ont contribué, mercredi matin, en coordination avec l'Association Machâal chahid, à l'opération de reboisement au niveau de la forêt de Bainam, sous le slogan «Un arbre pour chaque chahid ».