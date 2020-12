Maroc: La reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, un "soutien franc et sans ambiguïté" à la cause nationale (politologue)

Rabat — La décision historique des États Unis d'Amérique de reconnaître la marocanité pleine et entière du Maroc sur son Sahara est un "soutien franc et sans ambiguïté" à la première cause du Royaume, a affirmé l'enseignant-chercheur à l'université Cadi Ayyad de Marrakech, M'hammed Belarbi.

"La décision historique d'aujourd'hui, prise par le président américain Donald Trump de reconnaitre la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara Marocain, constitue un soutien franc et sans ambiguïté des États-Unis d'Amérique à la première cause du Maroc", a souligné M. Belarbi dans une déclaration à la MAP.

Pour le politologue marocain, la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara introduit un changement de paradigme total dans ce conflit régional suscité et entretenu par le régime algérien qui se retrouve ainsi plus que jamais isolé.

"D'emblée, pour instituer cet ultime geste d'amitié et de soutien envers le Maroc, l'initiative souveraine de l'Etat américain pour l'ouverture d'un consulat à vocation essentiellement économique, à Dakhla, renforce davantage les relations spéciales et stratégiques liant le Maroc et les États-Unis d'Amérique", a-t-il relevé.

En effet, poursuit l'universitaire, outre la consolidation du puissant partenariat stratégique entre les deux pays, la contribution des investissements américains au développement économique et social des provinces du Sud du Royaume est un soutien indéfectible de l'un des membres les plus influents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU à la solution politique crédible, proposée par le Maroc depuis 2007.