Maroc: Le Festival Agora du cinéma et philosophie passe au virtuel

La cinquième édition du festival Agora du cinéma et philosophie se déroulera en ligne du 18 au 20 décembre courant, avec l'Italie comme invitée d'honneur. Selon l'association des amis de la philosophie, principale initiatrice de cette manifestation, la trilogie philosophie-cinéma-esthétique sera encore cette année au centre des débats.

Ce rendez-vous cinématographique, qui braque les feux de la rampe sur une thématique peu présente sur la scène culturelle nationale, réunira des intellectuels, des cinéastes et des philosophes marocains et étrangers, qui animeront des tables-rondes, des ateliers et des débats post-projection.

Le coup d'envoi de cette édition sera donné par la projection du film "la solitude Anjouan" de Jean-Marc Turine. En compétition, les organisateurs ont sélectionné les longs-métrages italiens "Lucia poli è Gostanza Da Libiano" de Paolo Benvenuti, "Vantinas" de Karine de Villers et Mario Brenta et "Al Dio Ignoto" de Rodolfo Bisatti.

D'autres films seront projetés dans la rubrique "hors compétition" et feront l'objet de discussions entre cinéastes et philosophes. Il s'agit de "sans abri" de Richard Gere, "les coups de destin" de Mohammed Lyounsi, "Mercole" de Andrea Segre, "une idée de génie" de Jelf Balsmeyer et "l'amour est à Nappa Valley" de Bob Fuger. Une table-ronde se tiendra autour de la thématique "pourquoi la philosophie et le cinéma ?", avec la participation de critiques de septième art, de chercheurs et de réalisateurs marocains et italiens. Cette édition sera clôturée par la remise du Prix Averroes du Cinéma et de la pensée.