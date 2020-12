Congo-Brazzaville: Droits humains - Les organisations de la société civile invitées au maintien de la paix

Le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Valère Eteka Yemet, a émis le 10 décembre le vœu de voir les organisations de la société civile de défense s'inscrire à la commission afin de maintenir la paix et la sécurité au Congo.

Valère Eteka Yemet s'est exprimé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme commémorée par visioconférence sur le thème « Recouvrer mieux-défendre les droits de l'homme ». Il a expliqué que la commission est un espace de consultation entre le pouvoir public, les organisations de la société civile (OSC) et les citoyens. Elle se veut être également une plateforme de concertation pour ces dernières.

En effet, poursuit-il, la consultation virtuelle s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Nairobi adoptée le 15 mai 2019 au Kenya sur la justice et la bonne gouvernance par les ministres de la Justice et des droits humains des Etats de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

La déclaration contient des dispositions spécifiques sur la nécessité pour la région de renforcer les capacités des OSC en tant que contributeurs clés à la justice et à la bonne gouvernance dans la région. Elle concerne également les questions relatives à la violence faite à l'égard du genre.

Les intervenants à cette visioconférence ont mis l'accent sur le préambule, les engagements et les recommandations de la Déclaration de Nairobi. De même sur le rôle et l'action essentielle des droits de l'homme, les objectifs de développement du plan d'action conjointe pour atteindre le but fixé en 2021 ainsi que la participation des OSC au maintien de la paix et de la sécurité dans un pays.

Les engagements pris à cette occasion consistent à adopter et à mettre en œuvre des instruments nationaux, régionaux, continentaux et internationaux, à accélérer et améliorer l'application des mesures destinées à faciliter et élargir l'accès à la justice des groupes vulnérables et bien d'autres.

Les recommandations concernent notamment la ratification des instruments internationaux relatifs à la protection des droits humains, à la lutte contre la criminalité et l'impunité en assurant le strict respect, etc.

Rappelons que selon l'Organisation des Nations unies, le thème de la Journée internationale des droits de l'homme « Recouvrer mieux-défendre les droits de l'homme » est lié à la pandémie du coronavirus.

Elle met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux, en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Cette journée est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde, d'insister sur la nécessité d'une solidarité mondiale et de rappeler l'interconnexion et le partage qui existent entre les humains.