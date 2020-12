Congo-Brazzaville: Coopération - L'ambassade de France soutient la préservation des traces de la mémoire collective

Le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (MPSB) a reçu, le 8 décembre, la visite de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Au cours des entretiens avec la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Congo a réitéré le soutien de la France pour la préservation des traces de la mémoire collective. Il a apprécié également la bonne tenue du MPSB sorti de terre voici quatorze ans.

« C'est un lieu splendide et j'étais surpris d'apprendre qu'il existe il y a de cela près de quinze ans. Je trouve qu'il est en excellent état. Je félicite la directrice générale, puisqu'effectivement sous ce climat dur, pour les matériaux il faut de la maintenance, toujours réparer, repeindre, donc c'est un travail de tout le temps. Je trouve que c'est un magnifique bâtiment que mérite Savorgnan de Brazza », a déclaré François Barateau, ajoutant que ce bâtiment est chargé d'émotion, d'histoire.

« ... Je souhaiterai qu'il y ait plus de choses à montrer encore, des objets historiques ; là aussi c'est un travail de longue haleine. Je crois que ça serait bien si tous, on se mettait à essayer de chercher des objets, des souvenirs, ou des choses qu'on pourrait exposer ici pour enrichir cette impression déjà de qualité qu'on ressent quand on pénètre dans le bâtiment », a souligné François Barateau.

Parlant de Pierre Savorgnan de Brazza, l'ambassadeur de France au Congo a fait savoir qu'il est véritablement le créateur de la relation entre la nation du Congo et le peuple français. Mais il est beaucoup plus qu'un consolidateur de quelque chose.

En outre, le diplomate français a dit vouloir contribuer à la consolidation du partenariat entre le mémorial et les entités culturelles françaises au Congo. Il a pris le cas de la relation existante entre le MPSB et l'équipe de France au Congo via l'Institut français qui est leur pôle culturel dans la capitale congolaise. Pour lui, les deux établissements travaillent déjà ensemble de façon très harmonieuse. « Je souhaite que ce lien se consolide naturellement. J'espère que cette collaboration va encore prendre une dimension autre dans les mois et les années qui viennent, parce que les deux établissements sont complémentaires et peuvent vraiment s'apporter beaucoup l'un et l'autre », a-t-il souligné.

Avant de quitter le Mémorial, le diplomate français a remis à la directrice générale du MPSB les pagnes à l'effigie du général de Gaulle imprimés à l'occasion du colloque international intitulé « De Gaulle et Brazzaville », pour célébrer les 80 ans du « Manifeste de Brazzaville », relatif à l'Appel lancé par le général Charles de Gaulle, pour la mobilisation de l'effort français contre l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, tenu dans la capitale congolaise du 27 au 28 octobre 2020.