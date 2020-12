Congo-Kinshasa: Uniffac - Les Léopards U20 affûtent leurs armes à Kinshasa

Les Léopards football U20 de la République démocratique du Congo prendront part au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac), prévu du 15 au 22 décembre en Guinée équatoriale, avec douze équipes participantes.

Les jeunes Léopards se préparent à Kinshasa, avec vingt-cinq joueurs, sous la conduite du sélectionneur Jean-Claude Mukanya. «On a commencé les entraînements lundi soir et aujourd'hui (mardi), on a eu deux séances (matin et soir). On viendra pour travailler la tactique le matin et un match amical face à l'Académie Diba. Ensuite, on pourra jouer Rangers ou V Club) », déclarait Jean-Claude Mukanya à l'entame de la préparation le lundi 7 décembre dernier. Et à propos, les Léopards U20 ont battu, le jeudi 10 décembre, l'Academie Diba (de l'ancien international Yves Diba) par quatre buts à deux. Ekofo Mubiayi, Job Maikongo, Kongolo Mamadou et Gloire Mujanay ont marqué pour les jeunes Léopards.

Ce match de fixation a été utile pour le staff technique des U20 qui vise, en marge de cette compétition en terre équato-guinéenne, de disputer la Coupe d'Afrique des nations U20 qui se jouera en Mauritanie.