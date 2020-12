Afrique: Classement FIFA - La RDC termine 2020 à la 60e place mondiale

La Fédération internationale de football association (Fifa) n'a pas modifié son classement pour le mois de décembre 2020. Comme en novembre, la République démocratique du Congo occupe le 60e rang mondial et la 11e place en Afrique, dans le classement actualisé le 10 décembre.

Le résultat d'égalité à Kinshasa (0-0) et la victoire à Luanda (1-0) des Léopards congolais face aux Palancas Negras angolais, en octobre dernier pour le compte des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021, et influencent certainement ce positionnement de la RDC sur l'échiquier mondial en cette fin d'année.

La RDC joue ses prochains matchs officiels en mars 2021 contre le Gabon à Libreville, et la Gambie à Kinshasa. Le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie trônent sur le continent, devant le Maroc, le Nigeria, l'Egypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso. Dans le monde, la première place de la fin d'année 2020 échoit à la Belgique, qui devance la France et le Brésil.