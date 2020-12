Congo-Kinshasa: Enquête Mics 2017-2018 - Publication des résultats des rapports provinciaux

L'enquête par grappes à indicateurs multiples (Mics-palu 2017-2018), quatrième du genre pour la RDC et sixième pour le monde, met à la disposition des décideurs, des partenaires ainsi que tout intervenant dans le domaine de la femme et de l'enfant des données statistiques fiables et actualisées dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'hygiène et assainissement, de la protection sociale pour une bonne prise des décisions.

La présentation des résultats des rapports de vingt-six provinces du pays, qui a eu lieu le mercredi 9 décembre à l'hôtel Vénus au cours d'un atelier organisé par le ministère du Plan grâce à l'appui de l'Unicef, montre qu'il y a encore des efforts à fournir pour améliorer la situation des femmes et des enfants à travers toute l'étendue du territoire national, cela en dépit de quelques avancées réalisées dans quelques provinces.

A titre d'exemple, s'agissant de la nutrition, cette étude démontre que la malnutrition demeure toujours un fléau pour le pays au regard de nombre d'enfants de moins de 5 ans touchés par cette pathologie. Mics-palu révèle que quatre enfants sur dix souffrent de retard de croissance. Plus de la moitié d'enfants sont affectés par la malnutrition chronique. Comparativement aux résultats de l'EDS, la situation nutritionnelle des enfants en RDC s'est gravement dégradée. Pour ce qui est de l'allaitement, dans neuf provinces sur les vingt-six, on compte plus de 50% de femmes qui allaitent le nouveau-né dans l'heure qui suit la naissance.

Le taux de la vaccination a sensiblement baissé. Les indicateurs sont au rouge. « Un enfant sur trois est correctement vacciné », révèle l'enquête tout en soulignant que dans onze provinces, la situation est critique. Moins de 20% d'enfants sont complètement vaccinés. Pour ce qui est du pourcentage d'enfants de mois de cinq ans ayant souffert de la malaria, il est à noter que seule trois provinces, à savoir Kinshasa, Nord-Kivu et Sud-Kivu ont un taux de prévalence de moins de 15%. Pour le reste des provinces la prévalence est au delà

Des performances ont été réalisées dans le secteur de l'éducation. Dans l'ensemble du pays, le taux est élevé mais une attention soutenue doit être accordée à quelques provinces dont le Kasaï. Treize provinces sur vingt-six ont réalisé des performances acceptables en matière d'achèvement au niveau primaire. La protection de l'enfant a aussi connu des avancées. S'agissant de l'enregistrement des enfants à l'état civil, il ressort que 40% d'enfants ont été enregistrés en 2018. « Kongo central, Ituri, Sud-Kivu et Kinshasa ont réalisé de bonnes performances », indique l'étude. D'autres domaines sont aussi pris en compte, notamment le VIH, l'eau, hygiène et assainissement, le travail des enfants, le mariage précoce

Adapter les politiques d'intervention dans le domaine de la femme et de l'enfant

La publication des résultats de cette étude permettra aux décideurs et aux partenaires d'avoir des données fiables pour adapter leurs politiques d'intervention en vue d'améliorer les conditions de la femme et de l'enfant. A en croire la vice-Première ministre, ministre du Plan, Élysée Munembwe, l'enquête Mics-Palu RDC 2018 fournit des informations pertinentes sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans, sur leur état nutritionnel, sur la santé maternelle et infantile. « Cette enquête fournit également des données récentes sur la qualité de l'eau, l'hygiène et assainissement et le développement de l'enfant, l'alphabétisation, la fréquentation à l'école », a-t-elle ajouté.

Le représentant de l'Unicef, Edouard Beigbeder a fait savoir que cette enquête compte plus de cinq cinquante indicateurs-clés et est une des très rares sources des données récentes, voire la seule à fournir des données récentes par provinces, âges, genre, lieu, sur la situation des enfants, des femmes, des hommes et des conditions de vie dans le domaine de la santé, nutrition, éducation la protection ainsi que l'hygiène et assainissement. « Pour cette année, l'enquête Mics couvre des sujets nouveaux, notamment le niveau connaissance des adolescents, de la satisfaction de la vie, des caractéristiques de l'inclusion sociale et la qualité de l'eau », a expliqué Edouard Beigbeder. Quant au coordonnateur résident de l'ONU, David Mc Lachlan-Karr, il a apprécié cette enquête qu'il a considérée « comme un outil important pour la planification du développement de la RDC ».