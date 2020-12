Maroc: Le projet de transformation numérique du système judiciaire en marche

Toutes les composantes du système judiciaire, à leur tête le corps du secrétariat-greffe, sont appelées à s'impliquer dans le plan de transformation numérique de la justice, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader.

Le ministère de la Justice compte énormément sur l'implication du secrétariat-greffe afin d'assurer la bonne mise en œuvre des projets et programmes du plan de transformation numérique du système de la justice, a relevé Mohamed Benabdelkader qui intervenait à l'ouverture d'une journée d'étude organisée par le bureau central de l'Amicale des fonctionnaires de la justice, en partenariat avec le Syndicat démocratique de la justice, sous le thème "La position du corps du secrétariat-greffe dans les projets de réforme".

Mettant en avant l'importance de la participation de ce corps dans l'exécution de ce plan, le ministre a considéré le secrétariat-greffe comme étant la partie permettant de concrétiser les programmes d'information et les applications qui seront mis à la disposition des tribunaux. Selon le responsable gouvernemental, ce plan vise à fournir une justice simplifiée, accessible et efficace, un service judiciaire consacrant le respect des droits fondamentaux des justiciables et un tribunal intelligent tirant profit des nouvelles technologies pour promouvoir la qualité de ses prestations.

A travers ces initiatives "sérieuses" et "déterminées", le département de tutelle œuvre sur la base d'une nouvelle stratégie pour intégrer le secrétariat greffe dans le chantier de la réforme globale et approfondie du système de la justice, a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministère de la Justice s'attelle actuellement à élaborer un plan stratégique intégré pour promouvoir et moderniser l'administration judiciaire, a ajouté Mohamed Benabdelkader, précisant que dans le cadre des projets dont le lancement est prévu pour les prochaines semaines, figure un guide des emplois et des compétences pour les cadres et les fonctionnaires du secrétariat greffe.

De son côté, le président de l'Amicale des fonctionnaires de la justice, Abdessadek Saidi, a fait observer que la structure sociologique du secrétariat greffe a été radicalement changée, appelant à exploiter toutes capacités dont jouit aujourd'hui ce corps à même de rendre la confiance au citoyen en la justice. Cette rencontre, à laquelle a pris part une élite de juristes et d'experts, a constitué une occasion d'échanger les points de vue sur les étapes qu'a connues le chantier de réforme globale du système de la justice, les résultats obtenus jusqu'à présent ainsi que sur la position du secrétariat-greffe dans ce grand chantier.