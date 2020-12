Maroc: La Chambre des représentants exprime sa fierté de la Haute sollicitude Royale

Les membres du bureau de la Chambre des représentants ont exprimé leur fierté de la Haute sollicitude Royale constante envers les citoyens, après la décision de S.M le Roi Mohammed VI d'adopter la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid19 au profit de tous les Marocains.

Au cours de sa réunion hebdomadaire tenue mardi sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, et consacrée notamment aux volets de contrôle et au programme de travail de l'institution législative, le bureau s'est dit fier de "la Haute sollicitude Royale continue que le Souverain accorde à son peuple fidèle, ainsi que sa bienveillance pour l'ensemble des composantes du peuple marocain, et son attention généreuse à leurs préoccupations et leurs conditions de santé".

Il a dans ce contexte pris connaissance du communiqué du cabinet Royal par lequel S.M le Roi a donné ses Hautes instructions au gouvernement pour l'adoption de la gratuité du vaccin contre l'épidémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains, indique un communiqué de la première Chambre. "Le bureau de la Chambre a passé en revue le long cheminement depuis l'apparition de la pandémie et ce que notre pays a consacré dans ses différentes composantes, professions et corps administratif, sécuritaire, militaire, médical et éducatif sous la conduite du Souverain pour faire face à l'épidémie sur les plans humain, économique et social", ajoute-t-on de même source. Habib El Malki et les membres du bureau ont également rappelé avec honneur et fierté les acquis diplomatiques qui ont renforcé et consolidé le sentiment d'appartenance à cette chère patrie, ce sentiment que SM le Roi a qualifié du "plus précieux sentiment de sa vie".

Côté action législative, le bureau a été informé du contenu du projet de loi de Finances 2021 transmis par la Chambre des conseillers dans le cadre d'une deuxième lecture. Ses membres ont également été informés des travaux de la commission des finances et du développement économique concernant ce projet et du contenu des amendements adoptés par la commission.

Il a, par ailleurs, pris connaissance du rapport concernant le projet de loi relatif aux services de confiance en lien avec les transactions électroniques, sachant qu'il a été décidé d'inscrire les deux projets de loi à l'ordre du jour de la séance du mardi 8 décembre. Pour ce qui est de l'action de contrôle parlementaire, le bureau a établi l'agenda des séances du 14 et du 21 décembre, et y a inscrit les secteurs des affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, l'industrie, le commerce et l'économie verte et numérique, l'aménagement du territoire national, l'urbanisme, l'habitat et la politique de la ville, l'intérieur, l'agriculture, la pêche maritime, le développement rural, les eaux et forêts, le tourisme, l'artisanat, le transport aérien et l'économie sociale.