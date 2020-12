Algérie: El Tarf - Le dernier tronçon de l'autoroute Est ouest livré "le premier semestre 2021"

El Tarf — Le projet de finalisation du dernier tronçon, long de 84 km de l'autoroute Est-Ouest, entre la ville de Dréan (El Tarf) jusqu'aux frontières algéro-tunisienne sera livré "le premier semestre 2021", a indiqué jeudi, à l'APS, le directeur du projet, Djotni Benaissa.

S'étalant sur les communes de Dréan, Besbes, Sidi Kaci, Zerizer, Lac des oiseaux, Ain Assel, El Tarf et Khanguet Aoun, les travaux de construction de ce méga projet seront livrés en "juin 2021", a précisé M. Djotni.

Citant les entraves relevées sur une section de 07 km de route, la même source a indiqué qu'elles ont trait principalement à la protection des canalisations d'alimentation en eau potable situées entre Bouteldja et El Tarf et au transfert de lignes électriques de haute tension, entre el Tarf et Ain Assel.

Evoquant l'impact de la pandémie du covid 19 qui a privé la société chinoise de 40% de ses effectifs, le même responsable a fait savoir qu'en dépit de la situation sanitaire liée à la propagation du coronavirus, les chantiers ont poursuivi leur activité en recourant à l'embauche de la main d'oeuvre locale.

Mobilisant un investissement public de 84 milliards de dinars, cette autoroute permettra, selon ce même directeur, de faciliter aussi bien les échanges économiques entre l'Algérie et la Tunisie et la fluidité du trafic que de garantir la sécurité des usagers de la route, auxquels il sera en outre possible de découvrir la biodiversité attractive à souhait de cette wilaya verte.

Pour rappel, lors de la réunion du gouvernement, tenue par visioconférence, mercredi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait donné des instructions pour "la finalisation, avant la fin de l'année 2021, du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest avec la mise en service des stations de péages", selon un communiqué des services du Premier ministre.