Congo-Brazzaville: Livre - « Esquisse d'une philosophie de commandement » de Elton Paul Nzaou

« L'art du commandement, l'art du management, l'art de l'organisation et le leadership » est le sous-titre d'un essai publié cette année aux éditions LMI (Pointe-Noire/Rép. du Congo). Il donne quelques astuces pour mieux exercer la vocation de chef ou de meneur d'hommes.

Aristote affirme que « le chef est celui qui dans une société détient le pouvoir et l'exerce avec compétence et justice en vue du bien commun ». La vision du leadership véhiculée dans ce livre s'inscrit dans celle même du philosophe grecque. Elton Paul Nzaou s'inspire en effet de sa propre expérience de commandement à l'armée, et de l'expérience de certains grands leaders historiques, pour élaborer une doctrine visant la promotion du bon management dans le cadre militaire et paramilitaire.

Comme le maréchal Lyautey, le colonel Elton Paul Nzaou considère que « l'officier est l'éducateur de la nation », c'est-à-dire, l'officier doit incarner des valeurs qui révèlent ses qualités de meneurs de troupes et en même temps le disposent à une vie exemplaire en tant que soldat, citoyen et père (ou mère) de famille. L'auteur pose les normes universellement vérifiées de la gestion efficace et performante de gestion de ressources humaines. Il distingue en effet les figures idéales aux médiocres, en tenant compte des contextes de la mission assignée et des mentalités sociales.

Cet essai est donc subdivisé en cinq parties. « La première partie parle de l'art du commandement. Dans la deuxième partie, il aborde l'art du management. Dans la troisième partie, il met en exergue le leadership. Dans la quatrième partie, il ressort les similitudes et les différences entre commandement, management et leadership. Et dans la cinquième partie il relève d'abord la différence entre leader et manager, ensuite entre le commandement et le management », peut-on lire à la quatrième de couverture.

Le livre vient en tout cas à point nommé à une époque où les attentes des hommes et des femmes deviennent de plus en plus nombreuses et exigeantes, et par conséquent source d'insatisfaction et de tension. Devant l'évolution vertigineuse des sociétés, il faut dans ces contextes des administrateurs doués et assez exercés pour atteindre les progrès escomptés, à court, à moyen et à long terme.

Elton Paul Nzaou est né le 9 août 1955 en République du Congo. Ancien enfant de troupes de l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc, il poursuit ses études militaires et paramilitaires à Madagascar, en France, en Italie, en Russie, en Ethiopie, puis au Cameroun. En tant que chef des opérations de l'Etat-Major de la force africaine, le Colonel Elton Paul Nzaou a participé à plusieurs missions au Tchad, au Rwanda, aux Comores, au Soudan, au Darfour, en Somalie et en RDC. Il est récipiendaire de plusieurs décorations du Congo, de la France, de l'Union africaine et de l'Onu dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité.