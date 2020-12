Congo-Brazzaville: Compétition internationale de musculation - Merveylles Mylongo s'empare de la médaille d'argent

Etudiant congolais, Merveylles Kheen Mylongo a dignement occupé la deuxième place, le 29 novembre, à Koursk en Russie lors de la finale de Bodybuilding 2020 dans la catégorie men's physique.

Dans un commentaire publié le 3 décembre sur son compte Facebook, le champion Kheen a fait un clin d'oeil à son pays en postant le drapeau tricolore de la République du Congo avant de déclarer : « Malgré tout, on continue à faire honneur au 242 ».

Dynamique et déterminé à réaliser ses rêves, Merveylles Kheen Mylongo a pu s'en sortir parmi les trois adversaires de sa catégorie qui n'étaient pas les moindres. Sa motivation commence sans nul doute à produire les fruits, car il vient ainsi d'être hissé sur le podium mondial des bodybuildeurs, dès sa première participation à une compétition bodybuilding, un sport qui date de 1903. Cette competition à caratère international est organisée par International Federation of Bodybuilding and Fitness. L'athlète congolais évolue, pour sa part, au sein du Russian Federation of Bodybuilding and Fitness.

Avant et après l'université, ce polyglotte qui parle les langues anglaise, française et russe fait régulièrement la musculation, un sport qu'il définit comme une activité physique permettant aux pratiquants à devenir plus musclés ou plus forts. Selon lui, le mot anglais bodybuilding est très intéressant, puisqu'on parle de "construction du corps". « C'est exactement le but de la musculation : construire son corps », nous a-t-il expliqué.

Il estime que la musculation est un sport particulier et bénéfique pour la santé lorsqu'elle est pratiquée de façon saine, sans dopage ni excès. « Le Bodybuilding est un sport à part. Les pratiquants sont peu nombreux, car ce sport est exigeant, aussi bien à la salle de musculation que dans la vie. Quand on pense bodybuilding, la première image qui vient à l'esprit est celle des grands champions, ces hommes très secs, veineux et avec une masse musculaire énorme qui paradent sur scène. Pourtant, le bodybuilding ne leur est pas réservé, tout le monde peut être bodybuildeur », a signifié le jeune Congolais lors d'un entretien qu'il nous a accordé.

La catégorie men's physique ou «Beach Bodybuilding» est une nomination pour les culturistes introduite par la Fédération internationale de culturisme en 2012. Ce domaine de la musculation a été distingué dans une catégorie particulière. Les bodybuilders ne s'efforcent pas de développer d'énormes volumes musculaires, mais ont un corps développé esthétiquement beau avec des muscles en relief modérés. Cette catégorie a ses propres règles et procédures pour la conduite des compétitions.

Notons que Merveylles Kheen Mylongo est un athlète de Bodybuilding en catégorie Men's Physique qui s'est lancé en compétition de bodybuilding en 2020. Ce natif de Pointe-Noire pratique la musculation depuis plusieurs années comme amateur. Il est également un véritable adepte du sport. Il pratique aussi le football ainsi que les arts martiaux, notamment la lutte gréco-romaine, le judo, le « Jiu jitsu »et la self-défense. Du haut de ses 1,79 m, l'étudiant en 4e année de mécanique et modélisation mathématique à l'Université d'État de Voronej en Russie est une vraie mine d'or du sport et son parcours mérite d'être suivi.