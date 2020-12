Maroc: "Grande fierté" de la population du Sahara après la décision US (Ould Errachid)

Laâyoune — L'ensemble de la population du Sahara exprime sa "grande fierté" pour cette "victoire historique" de la diplomatie royale dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et la consécration de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, a souligné le président du conseil municipal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid.

Régissant à la décision des Etats-Unis de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, M. Ould Errachid se félicite des "grandes victoires diplomatiques" obtenues par le Maroc ces dernières années et qui ont été couronnées par la décision américaine annoncée jeudi lors d'un entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président américain, Donald Trump.

"Nous réaffirmons, en tant que représentants légitimes de la population, notre soutien constant et inconditionnel à toutes les décisions et les initiatives prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dans tous les domaines et à tous les niveaux", a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi soir.

Le président de la commune de Laâyoune a saisi cette occasion pour lancer un appel à toutes les populations originaires des provinces du Sud, vivant dans les camps de Tindouf, dans le sud algérien, ou dans d'autres pays, à adhérer à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en tant que seule solution pour le règlement de ce conflit artificiel et vue de réaliser la dignité et le développement pour tous les habitants.